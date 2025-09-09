Fostul șef din serviciul de informații al Republicii Moldova, care ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB, va ajunge marți la DIICOT, unde va fi audiat. Pentru a-l captura, DIICOT a colaborat cu SRI și cu autorități din Cehia, Polonia, Ungaria și Moldova.

Procurorii DIICOT îl acuză de trădare. Între 2024 și 2025, bărbatul ar fi divulgat informații secrete către agenți KGB din Belarus, potrivit anchetei. S-ar fi întâlnit cu acești agenți de două ori, în Budapesta, unde ar fi primit inclusiv bani pentru informațiile pe care le-a transmis.

Ancheta a fost desfăşurată sub egida EUROJUST, anchetatorii fiind ajutați și de serviciile de informații din România, Moldova, Cehia, Ungaria și Polonia.

Fostul ofițer a fost numit în funcție în 2016, chiar de oligarhul Vladimir Plahotniuc.

Ancheta conturează o rețea internațională de spionaj și ridică semne de întrebare serioase despre securitatea regională.

Editor : C.S.