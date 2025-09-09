Live TV

Video Fostul șef din serviciul de informații al R. Moldova, acuzat că ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB, audiat la DIICOT

Alexandru Bălan este adus de către jandarmi la sediul central al DIICOT din București, 9 septembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Alexandru Bălan este adus de către jandarmi la sediul central al DIICOT din București, 9 septembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin

Fostul șef din serviciul de informații al Republicii Moldova, care ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB, va ajunge marți la DIICOT, unde va fi audiat. Pentru a-l captura, DIICOT a colaborat cu SRI și cu autorități din Cehia, Polonia, Ungaria și Moldova. 

Fostul șef din serviciul de informații al Republicii Moldova, care ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB, urmează să ajungă pentru a fi audiat la sediul central al DIICOT. El a fost capturat luni seara la Timișoara și preluat cu mandat de aducere.

Procurorii DIICOT îl acuză de trădare. Între 2024 și 2025, bărbatul ar fi divulgat informații secrete către agenți KGB din Belarus, potrivit anchetei. S-ar fi întâlnit cu acești agenți de două ori, în Budapesta, unde ar fi primit inclusiv bani pentru informațiile pe care le-a transmis.

Ancheta a fost desfăşurată sub egida EUROJUST, anchetatorii fiind ajutați și de serviciile de informații din România, Moldova, Cehia, Ungaria și Polonia.

Fostul ofițer a fost numit în funcție în 2016, chiar de oligarhul Vladimir Plahotniuc.

Ancheta conturează o rețea internațională de spionaj și ridică semne de întrebare serioase despre securitatea regională. 

