Consilierul premierului Ilie Bolojan a denunțat marți crearea „unui blocaj” în contextul în care judecătorii Curții Constituționale au respins reforma pensiilor magistraților. Ionuț Dumitru a declarat, în direct la Digi24, că nu înțelege, în calitate de simplu cetățean, de judecătorii au amânat de două ori o decizie pentru lipsa unui simplu document - avizul CSM- care „se putea constata în 2 minute”. „Nu poți să ții o țară întreagă în așteptare luni de zile pentru o decizie, de care, până la urmă, depinde stabilitatea guvernării”, a precizat economistul.

„Punem în pericol stabilitatea guvernării”

Ionuț Dumitru a criticat tergiversarea unei decizii privind reforma pensiilor magistraților, inițiată de către Guvern, din partea judecătorilor CCR.

„Nu reușesc să înțeleg, în primul rând în calitate de cetățean, de ce ai amâna de două ori o decizie, când decizia finală este una de formă, pentru că lipsește un document - avizul CSM. Lucrul acesta se putea vedea în 2 minute. Adică, nu poți să ții o țară întreagă pur și simplu luni de zile, să amâni de două ori o decizie... o decizie de care depind foarte multe lucruri: în primul rând, stabilitatea guvernării, accesul la fondurile europene, fiind jalon în PNRR, această reformă a pensiilor speciale. Nu cred că există nicio rațiune să amâni atât de mult o decizie care se putea lua foarte, foarte rapid”, a explicat consilierul premierului Ilie Bolojan.

„Un sistem în care oamenii se pensionează la 48 de ani e o aberație”

În acest moment s-a creat un blocaj major în urma deciziei CCR, a adăugat Dumitru, care a explicat ce și-a propus Guvernul prin reforma pensiilor magistraților.

„Cred că orice om normal din această țară înțelege că un sistem în care se pensionează oamenii la 48-50 de ani și cu o pensie mai mare decât salariul nu este decât o aberație. Nu există nicăieri în lume așa ceva și nu poți continua cu așa ceva. Pe lângă faptul că ai și un impact bugetar din ce în ce mai mare - pentru că vedem că ne costă niște miliarde deja de euro aceste pensii speciale, pentru că mare parte a lor nu sunt bazate pe contributivitate. Dacă ne uităm în sistemul judiciar, vom vedea că circa 80% sau chiar mai bine de 80% din nivelul acelor pensii sunt, de fapt, transferuri de la bugetul de stat, adică sunt bani pe care noi, toți ceilalți cetățeni contribuabili în această țară, îi plătim pentru acele pensii care n-au nicio legătură cu contributivitatea, n-au nicio legătură cu serviciu pe care l-au făcut acestei țări în domeniul respectiv”, a subliniat Ionuț Dumitru.

Citește și Ce spune ministrul Justiției despre un referendum privind pensiile speciale, după decizia CCR. „Trebuie să găsim cea mai bună soluție”

Editor : C.A.