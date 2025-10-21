Live TV

Exclusiv Ionuț Dumitru, despre decizia CCR: „Avem un blocaj. Au amânat de două ori o decizie care se putea lua foarte rapid”

Data actualizării: Data publicării:
ionut dumitru - consiliul fiscal
Din articol
„Punem în pericol stabilitatea guvernării” „Un sistem în care oamenii se pensionează la 48 de ani e o aberație”

Consilierul premierului Ilie Bolojan a denunțat marți crearea unui blocajîn contextul în care judecătorii Curții Constituționale au respins reforma pensiilor magistraților. Ionuț Dumitru a declarat, în direct la Digi24, că nu înțelege, în calitate de simplu cetățean, de judecătorii au amânat de două ori o decizie pentru lipsa unui simplu document - avizul CSM- care „se putea constata în 2 minute”. „Nu poți să ții o țară întreagă în așteptare luni de zile pentru o decizie, de care, până la urmă, depinde stabilitatea guvernării”, a precizat economistul.

„Punem în pericol stabilitatea guvernării”

Ionuț Dumitru a criticat tergiversarea unei decizii privind reforma pensiilor magistraților, inițiată de către Guvern, din partea judecătorilor CCR.

„Nu reușesc să înțeleg, în primul rând în calitate de cetățean, de ce ai amâna de două ori o decizie, când decizia finală este una de formă, pentru că lipsește un document - avizul CSM. Lucrul acesta se putea vedea în 2 minute. Adică, nu poți să ții o țară întreagă pur și simplu luni de zile, să amâni de două ori o decizie... o decizie de care depind foarte multe lucruri: în primul rând, stabilitatea guvernării, accesul la fondurile europene, fiind jalon în PNRR, această reformă a pensiilor speciale. Nu cred că există nicio rațiune să amâni atât de mult o decizie care se putea lua foarte, foarte rapid”, a explicat consilierul premierului Ilie Bolojan.

„Un sistem în care oamenii se pensionează la 48 de ani e o aberație”

În acest moment s-a creat un blocaj major în urma deciziei CCR, a adăugat Dumitru, care a explicat ce și-a propus Guvernul prin reforma pensiilor magistraților.

Cred că orice om normal din această țară înțelege că un sistem în care se pensionează oamenii la 48-50 de ani și cu o pensie mai mare decât salariul nu este decât o aberație. Nu există nicăieri în lume așa ceva și nu poți continua cu așa ceva. Pe lângă faptul că ai și un impact bugetar din ce în ce mai mare - pentru că vedem că ne costă niște miliarde deja de euro aceste pensii speciale, pentru că mare parte a lor nu sunt bazate pe contributivitate. Dacă ne uităm în sistemul judiciar, vom vedea că circa 80% sau chiar mai bine de 80% din nivelul acelor pensii sunt, de fapt, transferuri de la bugetul de stat, adică sunt bani pe care noi, toți ceilalți cetățeni contribuabili în această țară, îi plătim pentru acele pensii care n-au nicio legătură cu contributivitatea, n-au nicio legătură cu serviciu pe care l-au făcut acestei țări în domeniul respectiv”, a subliniat Ionuț Dumitru.

Citește și Ce spune ministrul Justiției despre un referendum privind pensiile speciale, după decizia CCR. „Trebuie să găsim cea mai bună soluție”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trotineta
1
Trotinetă electrică găsită „parcată” la 40 de metri deasupra solului, pe un pod din...
profimedia-0975326545
2
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
JD Vance
3
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt...
Hacker
5
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele...
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
Digi Sport
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
Scandalul pensiilor speciale ale magistraților ia amploare. Care sunt...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
„Conservele lui Putin”. Cum îi face biroul de propagandă loc în...
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
Guvernul se împrumută masiv: deficit la buget de 103 miliarde de lei...
Former French President Sarkozy goes to jail to begin five-year sentence
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după a intrat pe...
Ultimele știri
Ilie Bolojan, întâlnire cu șeful Cancelariei Președintelui Coreei, Kang Hoon Sik. Despre ce au discutat cei doi oficiali
Sofia declară că va permite avionului lui Putin să traverseze spațiul aerian bulgar în drum spre Budapesta, deși rușii nu au cerut asta
România, pe primul loc în UE la accidentele rutiere mortale. Șeful Direcției de Poliție Rutieră: „Totul pleacă de la educație”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
Ionuț Dumitru: Dacă cetățenii nu vor vedea că banii lor sunt folosiți eficient, nu vor plăti taxe și impozite mai bine în anii următori
alexandru nazare face declaratii
Ministrul Finanțelor îl contrazice pe consilierul lui Bolojan: „ANAF a demonstrat că poate să obțină miliarde în plus”
ilie bolojan in parlament
Dumitru, după ce Ilie Bolojan a amenințat cu demisia: „Dacă nu are susținere, va pleca. Există o rezistență foarte mare din partide”
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
Economistul Ionuț Dumitru: „Pachetul 1 de măsuri e suficient pentru a aduce deficitul la 6% anul viitor”
anaf-1-1536x1024
Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune măsuri radicale la ANAF: structura de astăzi este nefuncțională
Partenerii noștri
Pe Roz
O creatoare de conținut a murit după ce a născut acasă. Soțul ei, devastat de durere: „,Cuvintele nu pot...
Cancan
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă...
Fanatik.ro
Gigi Mustață a dezvăluit tot ce s-a întâmplat între galerie și Denis Alibec: „Vii tu să ne spui că ai jucat 7...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Marius Şumudică, război total cu Mandorlini: „I-a omorât pe Biliboc, pe Korenica, pe toţi! Jocul CFR-ului m-a...
Adevărul
20 ore în aer. Cum să supraviețuiești celui mai lung zbor nonstop din lume, cu Xiamen Air
Playtech
Pilonul 2 de pensii: până când se mai poate retrage întreaga sumă acumulată
Digi FM
Carla Bruni și-a condus soțul la închisoare. Ce și-a pus în bagaje Nicolas Sarkozy
Digi Sport
A început demantelarea unei reţele internaţionale de trucare de meciuri! Arestări și în România
Pro FM
Olga Guțanu, scandal în familie după relația cu CRBL. Cum a reacționat mama ei: „Nu a acceptat. A spus că o...
Film Now
Cele două filme în care Zac Efron și Nicole Kidman au jucat împreună. Cum a fost relația dintre cei doi pe...
Adevarul
De ce au vrut polonezii să cucerească Moldova. O prietenie cu năbădăi terminată într-o baie de sânge și o...
Newsweek
3.600.000 pensionari au o pensie care nu le ajunge pentru un trai decent. La ce trebuie să renunțe?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Isabella Rossellini își amintește de cei trei ani de mariaj cu Martin Scorsese: “Putea fi foarte furios. Era...
UTV
Paula Seling, recuperare dificilă după accidentul cu trotineta: „O să mai dureze. Mi-am rupt clavicula”