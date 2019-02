Kelemen Hunor: Ordonanța pe Justiție nu e rațională, soluția ar fi abrogarea integrală

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la RFI că OUG 7 nu este raţională, iar soluţia ideală ar fi abrogarea integrală. În plus, Kelemen Hunor afirmă că Ministerul Justiţiei intră în conflict cu Parlamentul şi cu sistemul judiciar.

Kelemen Hunor a declarat că „în acest moment, această Ordonanţă nu are nicio utilitate, nu este raţională această Ordonanţă. Eu nu pot să înţeleg de ce a dat domnul Toader această Ordonanţă de Urgenţă, sunt câteva chestiuni care nu numai că ar fi trebuit discutate, dar nici măcar nu ar fi trebuit modificate din legislaţia adoptată în 2017 şi în 2018”.

Liderul UDMR subliniază că „acum, brusc, Parlamentul se trezeşte că tot ce am făcut se modifică şi Parlamentul nu mai are nici o treabă, deci domnul Toader din acest punct de vedere iarăşi greşeşte. Noi am susţinut că în interiorul CSM-ului, Secţia de procurori şi Secţia de judecători trebuie separate, fiecare merge pe pârtia lui. Noi am susţinut vechimea de 18 ani pentru a accede la Înalta Curte şi la Parchetul General. Iarăşi, nu e bine să schimbi, permanent intră în conflict ministerul cu Parlamentul şi cu sistemul judiciar. Controlul ierarhic trebuie păstrat”.

Întrebat dacă nu ar fi o soluţie mai bună abrogarea integrală a OUG 7, Kelemen Hunor a răspuns: „Asta ar fi soluţia ideală, dar asta trebuie să facă Guvernul, nu poate să facă Parlamentul. Până când ajunge pe masa Parlamentului trece prea mult timp. Eu am cerut şi o astfel de intervenţie la OUG 114, prorogarea termenului, de exemplu, tot Guvernul poate să facă”.​​

