Ce a pățit un bărbat din Galați care a îndemnat pe Facebook la violențe contra polițiștilor. Limitele libertății de a posta orice

Foto: Poliția Română
„Persoanele sunt pe deplin responsabile de cuvintele pe care le rostesc”

Cazul unui bărbat din Galați, care, supărat pe polițiștii unei comune din județ, a intrat într-un clip live pe rețelele de socializare și i-a jignit și a instigat la violențe împotriva acestora, aduce în prim-plan limitele libertății de exprimare, în special pe internet. „Persoanele sunt pe deplin responsabile de cuvintele pe care le rostesc”, este concluzia judecătorilor care l-au condamnat pe bărbat la plata unei amenzi penale. 

Incidentul a avut loc în septembrie 2025, când bărbatul, în vârstă de 51 de ani, le-a cerut polițiștilor să amendeze un șofer care a parcat neregulamentar pe trecerea de pietoni din dreptul unui post de poliție dintr-o comună gălățeană.

Ulterior, fiind nemulțumit de reacția polițiștilor, bărbatul a intrat într-un clip live pe Facebook, de unde a îndemnat „concret, neechivoc, explicit” la „săvârșirea de acte de violență împotriva lucrătorilor de poliție”, potrivit datelor din dosar, consultate de Digi24.ro.

În instanță au fost subliniate mai multe paragrafe din „monologul” bărbatului din live-ul de pe Facebook: 

  • „Care aveți carnete, biciclete, ca mine ... nu le dați, mă, nimic, luați-i la bătaie!”
  • „Am vrut să intru peste ei... să încep să îi înjur”
  • „de nu vă arunc benzină și vă dau foc în plină stradă...”
  • „așa că, dacă vă oprește garda, (...) nu le dați, mă, nimic, dați-le un șut în..., câte un scuipat în ochi, dați-le acolo și de răniți, și de mai multe la un loc acolo”
  • „calcă-i cu mașina, treci peste ei, rupe-i picioarele”

Mesajul acestuia a avut „mai multe vizualizări”, după cum au subliniat procurorii care l-au acuzat pe bărbat de instigare publică.

„A depășit cu mult orice limită admisibilă a libertății de exprimare, libertatea de exprimare fiind un drept relativ, susceptibil de limitări, imaginile audio-video fiind incitatoare la săvârșirea de infracțiuni grave apte a perturba ordinea de drept (...) În această modalitate, inculpatul a instigat public la săvârșirea infracțiunii de ultraj, raportat la lovirea sau alte violențe”, au subliniat procurorii în rechizitoriu. 

Judecătorii au considerat, însă, că nu se impune condamnarea bărbatului la închisoare, ținând cont „de modalitatea efectivă de săvârșire a infracțiunii, dar și că fapta nu s-a soldat cu producerea vreunor consecințe”. 

„Circumstanțele în care a fost săvârșită fapta arată, într-adevăr, atitudinea de dispreț a inculpatului față de funcționarii publici care îndeplinesc atribuții ce implică exercițiul autorității de stat, precum și o indiferență în ceea ce privește lezarea persoanelor vătămate”, potrivit motivării consultate de Digi24.ro.

Judecătorii au subliniat că „persoanele trebuie să conștientizeze, fie că vorbesc în fața unui public fie prin intermediul platformelor de social media, că sunt pe deplin responsabile de cuvintele pe care le rostesc, acestea putând produce consecințe”. 

Inițial, acesta a fost condamnat la plata unei amenzi de 3.000 de lei, însă judecătorii Curții de Apel Galați au mărit amenda la 9.000 de lei. 

„Aplicarea unei amenzi într-un cuantum ridicat pentru veniturile pe care inculpatul le va putea obține în mod licit este în măsură să contribuie la procesul de reinserție și reeducare a persoanei acuzate”, potrivit sursei citate.

Decizia definitivă a Curții de Apel Galați a venit pe 10 martie 2026. 

