Fostul președinte al Comisie Naționale de Prognoză, cel care s-a ocupat de alocarea banilor prin Fondul de Dezvoltare și Investiții a fost pus joi sub acuzare pentru fals. Procurorii îl acuză pe Ghizdeanu că a aprobat peste 1000 de împrumuturi către autoritățile locale în baza unor procese verbale falsificate. Majoritatea localităților care au beneficiat de finanțare sunt conduse de primari PSD și aparțin județelor Olt, Dolj, Buzău, Giurgiu și Teleorman.

Conform unui document obținut de Digi24, Ion Ghizdeanu a aprobat mai multe împrumuturi către 17 localități, imediat după învestirea Guvernului Orban, înainte să fie schimbat din funcție.

Comuna Teslui (județul Olt) - 5 016 261 lei - avans

Comuna Slătioara (județul Olt) - 2 661 670 lei - avans

Comuna Vitomirești (județul Olt) - 10 167 381 lei - avans

Comuna Milcov (județul Olt) - 2 452 224 lei - avans

Comuna Cungrea (județul Olt) - 1 516 483 lei - avans

Comuna Stanciului (județul Dolj) - 6 612 092 lei - avans

Municipiul Craiova (județul Dolj) - 1 310 444 lei - decont

Comuna Berceni (județul Buzău) - 254 651 lei - decont

Comuna Pănătău (județul Buzău) - 428 662 lei - decont

Comuna Daia (județul Giurgiu) - 3 291 510 lei - avans

Comuna Vânătorii Mici (județul Giurgiu) - 1 992 696 lei - avans

Comuna Stoilești (județul Vâlcea) - 2 931 634 lei - avans

Comuna Gogoșu (județul Mehedinți) - 3 914 797 lei - avans

Comuna Lehliu (județul Călărași) - 3 740 668 lei - avans

Comuna Pesceana (județul Vâlcea) - 550 000 lei - avans

Comuna Vicovu de Jos (județul Suceava) - 4 509 262 lei - avans

Comuna Dracea (județul Teleorman) - 3 458 000 lei - avans

Explicațiile primarului din Vitomirești, una dintre comunele care a fost vizată de percheziții, primărie care a primit 10 milioane de lei din FDI:

„Este vorba de un proiect pentru modernizarea infrastructurii rutiere locale. Aproximativ 23 de kilometri de asfaltare străzi comunale, patru poduri peste 2 gârle. Până acum s-au asfalt aproximativ 15-16 kilometri de drum. Am depus situație de lucrări și restul banilor nu s-au mai decondat de la Fondul de Dezvoltare și Investiții”.

Primarul a explicat și cum a accesat banii din FDI.

„Am depus un proiect la Comisia Națională de Prognoză, am apărut în ordinul președintelui Comisie, am pus niște documente la dosar și am semnat contractul. Este vorba de un studiu de fezabilitate, autorizație de construire”, a spus primarul Ion Robert Rotea.

Edilul din comuna Vitomirești a explicat și cum a decurs întâlnirea cu Ion Ghizdeanu.

„Am avut o discuție într-o sală cu mai mulți primari, aproximativ 15-20 de primari. Nu m-a chemat DNA-ul, ieri au fost ridicate documentele acestui proiect. Le-am pus la dispoziție absolut toate documentele.”

Ghizdeanu este acuzat că a falsificat mai multe procese-verbale de evaluare, prin care a aprobat în mod arbitrar peste 1.000 de proiecte derulate prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii.

„În perioada 17.09.2019 - 24.10.2019, inculpatul, în calitate de preşedinte al Comisiei Naţionale de Stategie şi Prognoză, a falsificat cu ocazia întocmirii mai multor procese-verbale, în care s-a menţionat în mod mincinos că membrii Comisiei de analiză şi evaluare a proiectelor s-au întrunit, au analizat şi au propus spre aprobare 1.080 de proiecte, în realitate membrii comisiei nu s-au întrunit niciodată şi nu au făcut nicio apreciere proprie, lista cu proiectele propuse spre aprobare fiind stabilită arbitrar de inculpat”, se arată în referatul procurorilor.

Editor: Robert Kiss