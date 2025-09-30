Live TV

Medic ginecolog de la Spitalul Filantropia, obligat să-i plătească unei paciente 80.000 de euro pentru că i-a pus viaţa în pericol

Data publicării:
ginecologie control medic avort sarcina
FOTO; Shutterstock

Mădălina Gheorghe, medic ginecolog la Spitalul Filantropia din Capitală, este obligată de Judecătoria Sectorului 1 să plătească, în solidar cu unitatea medicală, daune morale de 80.000 de euro unei paciente, căreia i-a pus viaţa în pericol.

Trimisă în judecată în septembrie 2023 pentru vătămare corporală din culpă, Mădălina Gheorghe a scăpat de acuzaţii, ca urmare a prescrierii faptelor, însă trebuie să achite daune morale.

„Dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei Gheorghe Mădălina sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă (...) şi obligă pe inculpata Gheorghe Mădălina, în solidar cu partea responsabilă civilmente Spitalul Filantropia Bucureşti, la plata către partea civilă a sumei de 80.000 euro, echivalent în lei la cursul BNR de la data plăţii efective, cu titlu de daune morale. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii”, se arată în decizia instanţei, citată de Agerpres.

Cazul a fost semnalat de avocatul pacientei, Adrian Cuculis.

„Spitalul Filantropia din Bucureşti, alături de un medic ginecolog, au fost obligaţi să plătească suma de 80.000 de euro cu titlu de daune morale pentru un act de malpraxis soldat cu vătămarea corporală ce a pus în pericol viaţa victimei. Pe scurt, discutăm despre un medic ginecolog care a desfăşurat o manevră medicală în mod greşit şi care aproape a costat-o viaţa pe pacientă. Deşi s-a plâns că se simte foarte rău, aceasta a fost trimisă acasă, iar în scurt timp a ajuns în stare gravă la un alt spital. Operată vreme de mai multe ore, alţi medici i-au salvat viaţa. Amintim că procesul penal a încetat împotriva doctoriţei nu pentru că nu ar fi fost vinovată, ci pentru că fapta s-a prescris, ca multe alte mii de dosare”, a scris avocatul Adrian Cuculis pe Facebook.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

