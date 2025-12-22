Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut un mesaj pentru magistrați, după ce președintele Nicușor Dan a început o consultare cu aceștia pentru a vedea problemele din sistemul judiciar. „Aveți curajul să spuneți realitatea, veniți cu elemente concrete”, a spus ministrul în direct la Digi24.

„Mesajul meu către magistrați: aveți curajul să spuneți realitatea, să veniți cu elementele concrete care susțin aceste acuzații și sesizări. Inspecția Judiciară să verifice ceea ce intră în competența sa, iar analizele referitoare la legislație să le facem în cadrul grupului de lucru existent”, a declarat ministrul Justiției, în direct la Digi24.

Întrebat dacă CSM acționează sau nu în interes public, plecând de la întrebarea lansată de președintele Nicușor Dan, Radu Marinescu a precizat că nu poate face afirmații despre alte instituții care tin de sistemul judiciar, chiar dacă este membru CSM în calitate de ministru al Justiției.

„În justiție, probleme și divergențe există de mult timp, iar sistemul judiciar cunoaște frământările și controversele care s-au regăsit și se regăsesc și în alte sectoare. Domnul președinte a spus că a primit acuzații, dar nu și fapte. Probe concrete sunt foarte importante în justiție. Consider că oricine are ceva de reproșat – fie o situație personală, fie de principiu – poate să o facă liber, dar trebuie să vină și cu elemente care să susțină afirmațiile făcute. (...) La Ministerul Justiției nu am primit nicio sesizare referitoare la abuzuri concrete, persoane persecutate sau probleme sistemice. Aceasta nu înseamnă că nu suntem atenți la ce se discută la Cotroceni. Orice persoană care consideră că este victima unui abuz trebuie să spună acest lucru, iar autoritățile competente trebuie să facă verificările necesare”, a mai declarat ministrul. Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, la Palatul Cotroceni, că va iniția în luna ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraților cu întrebarea: „Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”. „Dacă vor spune în ansamblul lor că CSM acționează în interes public, vom continua discuțiile legislative, dar dacă magistrații, în majoritatea lor, vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci al breslei, atunci CSM va pleca de urgență”, a afirmat acesta. Citește și: VIDEO Ministrul Justiției, despre referendumul magistraților anunțat de Nicușor Dan: „Vom vedea dacă este în parametri legali sau nu”

Editor : A.G.