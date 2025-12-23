Moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu: polițiștii fac percheziții la casa fostului ministru al Justiţiei. Ce vizează autoritățile

Poliţiştii din Ilfov fac, marţi, percheziţii la locuinţa Rodicăi Stănoiu, la o săptămână de la exhumarea cadavrului acesteia, în contextul unor suspiciuni privind împrejurările morţii fostului ministru al Justiţiei. Potrivit unor surse judiciare, citate de News.ro, percheziţiile vizează căutarea unor telefoane. Cercetările vizează presupuse infracţiuni de ucidere din culpă şi acces ilegal la un sistem informatic.

Potrivit unor surse judiciare, citate de News.ro, marţi dimineţă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, poliţişti de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ilfov pun în executare un mandat de percheziţie la domiciliul fostului ministru al Justiţiei, Rodica Mihaela Stănoiu.

Sursele citate precizează că percheziţia, aflată în curs de desfăşurare, vizează căutarea unor dispozitive electronice, respectiv telefoane.

Lunea trecută, cadavrul Rodicăi Stănoiu a fost exhumat, după ce criminaliştii de la IPJ Ilfov s-au sesizat din oficiu ca urmare a unor suspiciuni legate de moartea acesteia, apărute în spaţiul public.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov informează că în 10 decembrie, organele de cercetare penală ale Poliţiei Judiciare din cadrul IPJ Ilfov — Serviciul de Investigaţii Criminale s-au sesizat din oficiu privind săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă şi de acces ilegal la un sistem informatic, în urma apariţiei în presa scrisă (în mediul online) a unor articole în cuprinsul cărora se prezentau împrejurări care dădeau naştere unor suspiciuni privind decesul Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiţiei şi fost senator, în data de 3 decembrie.

„Prin ordonanţa organelor de cercetare penală cadrul L.P.J. Ilfov — Serviciul de Investigaţii Criminale din data de 10.12.2025, s-a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă şi de acces ilegal la un sistem informatic. Au fost administrate mai multe probe din care a rezultat necesitatea efectuării unor cercetări mai amănunţite legate de ultima perioadă a vieţii numitei Stănoiu Rodica, de suspiciuni privind urmele unor acte de violenţă pe corpul acesteia şi de alte aspecte privind viaţa personală a victimei din ultima perioadă”, preciza sursa citată.

Aceeaşi sursă informa că procurorul de caz a dispus efectuarea exhumării cadavrului Rodica Stănoiu, de la Cimitirul Izvorul Nou, din Bucureşti, pentru stabilirea cauzelor morţii şi a împrejurărilor în care a fost săvârşită fapta.

Anunţul privind decesul Rodicăi Stănoiu a fost făcut de către fostul premier şi lider PSD Adrian Năstase, pe blogul său.

Rodica Stănoiu a fost ministru al Justiţiei în Cabinetul Năstase.

Editor : C.S.