La 4 zile de la deshumare trupul Rodicăi Stănoiu, fostul ministrul al Justiției a fost preluat de familie. La INML a venit și presupusul iubit al femeii, care a vrut să afle când este înmormântarea. El neagă toate acuzațiile. Între timp, procurorii continuă ancheta în cazul morții suspecte. Din verificările făcute până acum, rezultă că Rodica Stănoiu ar fi murit din cauze naturale, spun surse din anchetă.



Discret și fără să facă declarații pentru presă, așa s-a prezentat familia Rodicăi Stănoiu la INML, 4 zile mai târziu, după ce fostul ministru al Justiției a fost dezhumată pentru autopsie. Corpul a fost preluat și dus la cimitir. La Institutul Național de Medicină legală a venit și presupusul iubit cu 50 de ani mai tânăr. El neagă toate acuzațiile care i se aduc.

Marius Calotă: Nu s-a căsătorit nimeni cu nimeni. Nu există iubiți, îndrăgosteli sau alte aspecte cu această conotație. Relația noastră a fost o relație familială, între doamna Rodica Stănoiu, mama mea, eu, Paul, fratele meu care a locuit cu noi.

Reporter: De unde au plecat nemulțumirile? Haideți să vorbim despre testament.

Marius Calotă: Testamentul este o chestiune intimă.

Poliția s-a sesizat din oficiu după ce în presă au apărut informații conform cărora fostul ministru ar fi ajuns la spital cu mai multe răni și ar fi fost externată la cerere.

Marius Calotă: Au fost 6 medici care au constatat decesul. Au resuscitat-o conform procedurii legale timp de 45 minute. S-a constatat că a avut un stop cardio respirator. Au fost și organe de cercetare penală la fața locului..

Procurorii așteaptă acum rezultatul toxicologic și cel al autopsiei.

Surse din anchetă spun că din verificările făcute până acum rezultă că Rodica Stănoiu ar fi murit din cauze naturale. Inclusiv raportul preliminar arată că nu ar fi avut leziuni pe corp.

Rodica Stănoiu a fost ministru al justiției între anii 2000 și 2004. În 2014, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit prin decizie definitivă că Rodica Stănoiu a colaborat cu Securitatea.

Fostul ministru al Justiției a murit miercuri, 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani. Nepoata acesteia a fost audiată marți seara de anchetatori, în cadrul dosarului deschis după deces.

