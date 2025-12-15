Nicuşor Dan: La dezbaterile cu magistraţii, toate opiniile sunt primite. Sunt lucruri pe care eu le-am auzit informal de multă vreme

„Toate opiniile sunt primite” la dezbaterile de la Cotroceni, a spus luni președintele Nicuşor Dan. El a adăugat că doreşte ca, în urma acestor consultări, să fie identificate „mecanismele deficitare” din justiție şi să existe „voinţa politică” de a le corecta.

„Sunt lucruri pe care eu le-am auzit în format informal de multă vreme, despre ce se întâmplă în justiţie. În momentul în care sunt 800 sau 900 de magistraţi care spun că lucrurile astea se întâmplă, înseamnă că e o problemă gravă. Care este soluţia la această problemă gravă? În primul rând, lucrurile trebuie structurate şi dovedite, pentru că şi asta e important. La dezbaterile pe care o să le avem la Cotroceni, toate opiniile sunt primite - şi într-o direcţie şi în cealaltă. Ce e important este să identificăm acele chestiuni care apar foarte des, cum ar fi Inspecţia Judiciară sau procedura de numire a şefilor de instanţe, ca să spun doar două dintre ele, să vedem care sunt mecanismele care sunt deficitare şi bineînţeles să avem voinţa politică să le corectăm”, a spus Dan, aflat la Helsinki, potrivit Agerpres.

Şeful statului participă, în Finlanda, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est.

El urmează să aibă, pe 22 decembrie, la Cotroceni, o întrevedere fără limită de timp cu magistraţi români, „o discuţie importantă pe Justiţie care, evident, va continua”.

Nicuşor Dan a spus că acest subiect este o problemă importantă.

„Bineînţeles în intervalele în care nu am contacte internaţionale sunt în contact cu România şi cu informaţiile care sunt relevante pe subiectul ăsta”, a mai spus şeful statului.

