O fostă ministră a Justiției critică protestul magistraților: „Românii sunt furioși pentru că dosarele zac, iar corupții scapă”

Ana Birchall.
Ana Birchall.

Fosta ministră a Justiției, Ana Birchall, a transmis miercuri, 27 august, o reacție pe tema protestelor magistraților, menționând că „românii sunt furioși pentru că dosarele zac în sertare, iar corupții și infractorii profită și scapă nepedepsiți” și că „dacă justiția ar fi cu adevărat de partea oamenilor, nu pensiile și salariile magistraților ar fi în prim-plan”.

„Românii sunt furioși pentru că dosarele zac în sertare, iar corupții și infractorii profită și scapă nepedepsiți. Justiția întârzie, tace, iar cetățeanul se simte singur, neputincios și dezamăgit. Dacă justiția ar fi cu adevărat de partea oamenilor, nu pensiile și salariile magistraților ar fi în prim-plan”, a scris Ana Birchall, pe pagina personală de Facebook.

Ministru al justiției în anul 2019, Ana Birchall a subliniat că, în opinia ei, suspendarea activității instanțelor este o formă mascată de a face grevă, în contextul în care acest lucru este interzis prin lege în cazul magistraților.

Birchall a menționat, însă, că „adevărații stâlpi ai justiției” sunt „magistrații care își fac treaba cu onoare și responsabilitate” și că aceștia trebuie să revină la „esența profesiei: să slujească cetățeanul, nu interesele proprii”. 

„Când banii devin mai importanți decât legea, când Lia Savonea, președinta ÎCCJ, afirmă cu tupeu că „independența magistratului” ține de cât este salariul sau pensia iar CSM, Inspecția Judiciară sau Ministrul Justiției tac complice, încrederea românilor în justiție se prăbușește (...) Onoarea, curajul și responsabilitatea nu sunt doar cuvinte, ci esența unei profesii care modelează destinul unei națiuni”, a mai punctat fosta ministră a Justiției.

Ana Birchall a mai criticat, pe larg, declarația președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, menționată în citatul anterior.

„Este o declarație nu doar greșită, ci extrem de periculoasă pentru sistemul judiciar și încrederea în justiție. Independența justiției nu are nicio legătură și nu este dată de salariile și pensiile speciale (...) A reduce independența justiției la bani este un mod de gândire toxic și extrem de periculos, care subminează însăși fundația statului de drept”, a adăugat Birchall.

Reamintim că, pe parcursul zilei de marți, 26 august, mai multe instanțe și parchete din țară au anunțat că își vor suspenda activitatea până când Guvernul nu retrage proiectul privind pensiile magistraților. Protestul a continuat și pe 27 august. Detalii, aici.

În același timp, la ședința coaliției de marți seară, s-a stabilit forma finală a proiectului, care conține anumite modificări: limitarea pensiei la 75% (față de 70%) din ultimul salariu net încasat și creșterea perioadei de tranziție (până când vârsta de pensionare va ajunge la 65 de ani) de la 10 ani, la 15 ani.

