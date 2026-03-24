Poliţiştii Capitalei efectuează, marţi, 83 de percheziţii în Bucureşti şi 13 judeţe la societăţi comerciale care ar fi creat şi operaţionalizat circuite fictive de înregistrare a unor operaţiuni comerciale privind colectarea deşeurilor, prin care ar fi cauzat un prejudiciu în valoare de aproximativ 237.000.000 de lei.

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Sectoarelor 1-6 Poliţie, Serviciului Grupuri Infracţionale Violente, Serviciului de Investigaţii Criminale, Serviciului pentru Acţiuni Speciale, dar şi cu sprijinul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi al poliţiştilor din cadrul serviciilor economice din mai multe judeţe, au pus în executare 83 de mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Mehedinţi, Ialomiţa, Argeş, Olt, Gorj, Călăraşi, Buzău, Vâlcea, Teleorman, Dolj, Hunedoara şi Constanţa.

„Din cercetări a reieşit că, în perioada decembrie 2021 - noiembrie 2025, reprezentanţii a 27 de societăţi comerciale ar fi creat şi operaţionalizat circuite fictive de înregistrare a unor operaţiuni comerciale privind colectarea deşeurilor", informează Biroul de presă al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Aceştia ar fi raportat către organizaţiile de transfer de responsabilitate cantităţi de deşeuri semnificativ mai mari decât cele reale, iar aceste date ar fi fost acceptate, în scopul îndeplinirii obligaţiilor anuale faţă de producători şi al obţinerii unor sume de bani în mod fraudulos.

„Prejudiciul reprezintă contribuţia care ar fi trebuit achitată de către organizaţiile de transfer pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri aferente obiectivelor anuale asumate şi cele efectiv colectate, raportate şi valorificate de pe teritoriul României, conform legislaţiei în vigoare", arată sursa citată.

Persoanele bănuite de comiterea faptelor au fost depistate şi urmează să fie conduse la audieri. Faţă de acestea vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată şi spălarea banilor.

