Live TV

Video Percheziții în Capitală și 13 județe: zeci de firme din domeniul reciclării, suspectate de fraudă. Prejudiciu de peste 230 milioane lei

Data actualizării: Data publicării:
Foto: Captură video Digi24

Poliţiştii Capitalei efectuează, marţi, 83 de percheziţii în Bucureşti şi 13 judeţe la societăţi comerciale care ar fi creat şi operaţionalizat circuite fictive de înregistrare a unor operaţiuni comerciale privind colectarea deşeurilor, prin care ar fi cauzat un prejudiciu în valoare de aproximativ 237.000.000 de lei.

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Sectoarelor 1-6 Poliţie, Serviciului Grupuri Infracţionale Violente, Serviciului de Investigaţii Criminale, Serviciului pentru Acţiuni Speciale, dar şi cu sprijinul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi al poliţiştilor din cadrul serviciilor economice din mai multe judeţe, au pus în executare 83 de mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Mehedinţi, Ialomiţa, Argeş, Olt, Gorj, Călăraşi, Buzău, Vâlcea, Teleorman, Dolj, Hunedoara şi Constanţa.

„Din cercetări a reieşit că, în perioada decembrie 2021 - noiembrie 2025, reprezentanţii a 27 de societăţi comerciale ar fi creat şi operaţionalizat circuite fictive de înregistrare a unor operaţiuni comerciale privind colectarea deşeurilor", informează Biroul de presă al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB). 

Aceştia ar fi raportat către organizaţiile de transfer de responsabilitate cantităţi de deşeuri semnificativ mai mari decât cele reale, iar aceste date ar fi fost acceptate, în scopul îndeplinirii obligaţiilor anuale faţă de producători şi al obţinerii unor sume de bani în mod fraudulos.

„Prejudiciul reprezintă contribuţia care ar fi trebuit achitată de către organizaţiile de transfer pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri aferente obiectivelor anuale asumate şi cele efectiv colectate, raportate şi valorificate de pe teritoriul României, conform legislaţiei în vigoare", arată sursa citată.

Persoanele bănuite de comiterea faptelor au fost depistate şi urmează să fie conduse la audieri. Faţă de acestea vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată şi spălarea banilor. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dacian ciolos la parlament
1
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
Angela Similea
2
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
Submarin iranian
3
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
Scumpire caburanti
4
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
soldați din armata finlandeză
5
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
Alexandru Țiriac a publicat "imaginea loialității", la scurt timp după despărțirea de Sorana Cîrstea
Digi Sport
Alexandru Țiriac a publicat "imaginea loialității", la scurt timp după despărțirea de Sorana Cîrstea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
striptease - Circul Metropolitan din București.
Spectacol de striptease cu tricolorul la Circul Metropolitan din București. Reacția Primăriei Capitalei
mana de copil pe geam
Un copil de cinci ani a murit după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc din Capitală
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei
Primarul Capitalei vrea intervenții urgente în centrul Bucureștiului: „Oriunde te uiți, ceva îți zgârie retina”
garda de mediu inquam octavganea
Șeful Gărzii de Mediu: Am reușit să astupăm un vid legislativ prin care rețele întregi aduceau ilegal deșeuri în România
linia tramvai 5
Femeie lovită de tramvai în București, după ce ar fi traversat pe roșu. Circulația liniei 5, blocată
Recomandările redacţiei
Detalii cu o pompă de carburant și cu prețurile afișate într-o benzinărie din București, 18 martie 2026.
Ce efecte vor avea măsurile de criză ale Guvernului pe piața...
Donald Trump
Donald Trump aruncă responsabilitatea războiului contra Iranului pe...
potra georgescu
Cum au argumentat judecătorii decizia de a elimina probe din dosarul...
Donald Trump și Mohamed bin Salman
„Răbdarea nu este nelimitată”. Cea mai mare țară din Peninsula...
Ultimele știri
Ambasadorul SUA, primul mesaj pe rețeaua Truth Social a lui Trump: Voi conduce Ambasada pentru a promova agenda „America First”
„Vom vorbi foarte curând de o penurie”. Economist: măsurile Guvernului pe carburanți riscă să ducă la închiderea benzinăriilor
Simulare Bacalaureat 2026: Subiecte la istorie. Elevii au încheiat proba scrisă. Ce exerciții au avut de rezolvat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt forțate să ia atitudine din 25 martie. Sentimente ascunse ies la suprafață, iar emoțiile...
Cancan
Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor? Ce a spus Aris despre sora lui
Fanatik.ro
Acuzații incredibile la adresa presupusului amant al iubitei lui Adrian Kreiner. Motivul pentru care o femeie...
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
Scandal şi istorie: cum arată locul din Istanbul unde s-a jucat primul Turcia – România
Adevărul
Fost agent CIA: „Vom înțelege răspunsul Iranului după doliul de 40 de zile de la martiriul lui Khamenei”
Playtech
Ce înseamnă dezlegarea la pește. Ce ai voie să mănânci și ce greșeli fac mulți
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Maria este mai tânără decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
MM Stoica: "Dacă îl aduci pe ăla, eu plec! Râde lumea de noi!" Gigi Becali n-a ținut cont și a rezolvat...
Pro FM
Jessie J s-a accidentat în timpul turneului din China: „Am crezut că mi-am rupt gâtul”. Artista a ajuns de...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
„Porajmos”: Holocaustul uitat al romilor. Povestea masacrelor și a suferinței din ghetourile Europei
Newsweek
Pensionarii au nevoie de 750 lei în plus la pensie pentru un trai decent. Când s-ar putea da banii?
Digi FM
Negresă de post pufoasă și ușor de făcut acasă. Rețeta simplă pentru cei care țin post sau au o dietă vegană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Ce spune Rosie Huntington-Whiteley despre relația cu Jason Statham. Detalii rare după 16 ani împreună
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...