Prima reacție a Consiliului Superior al Magistraturii, după ce Curtea Constituțională a respins reforma pensiilor speciale

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a subliniat, în prima reacție transmisă după ce Curtea Constituțională a respins proiectul de reformă a pensiilor magistraților, că „orice demers care vizează autoritatea judecătorească” al Parlamentului sau Guvernului „trebuie realizat cu consultarea efectivă a acesteia”.

CSM a transmis pe 21 octombrie un comunicat de presă prin care subliniază că „a luat act” de decizia Curții Constituționale, care a respins proiectul legat de pensiile magistraților. Detalii, aici.

„Decizia instanței de contencios constituțional, care a sancționat lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii, reafirmă rolul acestuia de garant al independenței justiției în arhitectura constituțională și impune un dialog interinstituțional real și onest între puterile statutului, care să dea efect principiului cooperării loiale între acestea”, potrivit unui comunicat transmis de CSM.

În același timp, reprezentanții magistraților subliniază că „orice demers” al Guvernului și Parlamentului care vizează autoritatea judecătorească „trebuie realizat cu consultarea efectivă a acesteia” pentru a asigura „respectarea deplină a independenței justiției și a celorlalte valori constituționale pentru realizarea unui act de justiție în interesul cetățeanului”.

„În mod regretabil, aceste exigențe au fost ignorate de factorul politic în procedura de adoptare a actului normativ declarat neconstituțional, fapt ce a determinat intervenția Curții Constituționale care, în mod firesc, a invalidat acest demers”, mai arată CSM.

Magistrații sunt așteptați în următoarele zile să decidă dacă vor continua sau nu protestul generat de proiectul privind pensiile speciale. Detalii, aici

