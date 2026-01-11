Live TV

Șefa Curții de Apel București, despre cele 22 de cauze în care a intervenit prescripția: „Judecătorul şi procurorul nu sunt prieteni”

Data publicării:
Liana Nicoleta Arsenie_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Liana Arsenie, președinta Curții de Apel București. Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Președinta Curții de Apel București Liana Nicoleta Arsenie a susținut că sunt 22 de cauze în care a intervenit prescripția, însă nu din vina instituției, precizând că prescripţia poate să survină în momentul în care statul nu a intervenit, prin organele sale, în termenul prevăzut de lege, în vederea sancţionării inculpaţilor.

Liana Arsenie a vorbit, la Antena 3, despre o „retorică manipulatoare”: „Este o retorică manipulatoare (..) scapă inculpaţii, scapă infractorii la Curtea de Apel Bucureşti, se întâmplă nereguli, în acest scop. Aşa cum a arătat şi raportul pe care l-am dat publicităţii, este un număr de 22 de cauze în care a intervenit prescripţia, dar nu din culpa Curţii de Apel Bucureşti. Prescripţia este o instituţie care poate să survină în momentul în care statul, prin organele sale, nu a intervenit, într-un termen dat, prevăzut de lege, în vederea sancţionării inculpaţilor”.

Judecătoarea a menţionat că, referitor la posibilităţile pe care orice preşedinte de instanţă le are cu privire la soluţionarea dosarelor, astfel încât să nu intervenă prescripţia în termen de 3 luni de la înregistrarea dosarului, spre exemplu, pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, nu are ce să facă, pentru că „prescripţia nu poate să anuleze obligaţia judecătorului de a judeca, nu poate să anuleze dreptul la un proces echitabil, nu poate să anuleze dreptul la apărare”. 

„Judecătorul nu trebuie să salveze dosarele procurorilor. Am avut situaţii în raporturi pe care le-am dat publicităţii, în care am arătat foarte clar că sunt dosare care au stat la Parchet şapte sau opt ani de zile. De ce judecătorul nu salvează dosarele procurorului? Pentru că judecătorul şi procurorul nu formează o echipă mixtă, operativă”, a mai afirmat Liana Nicoleta Arsenie, conform News.ro. 

Ea a arătat că „problema aceasta este că se doreşte, aşa cum a văzut în spaţiu public afirmaţiile unora dintre procurori, de a se reveni la aceste echipe mixte, operative, între judecător şi procurer”. 

„Trebuie să înţelegem că, potrivit legii, judecătorul şi procurorul nu sunt prieteni. Trebuie să înţelegem că procurorul nu înfăptuieşte justiţia. Justiţia este înfăptuită conform Constituţiei, doar de judecători. Procurorul nu participă la deliberare sau nu trebuie, nu mai participă şi nici nu trebuie să se mai întâmple vreodată ca procurorul să dispună alături de judecător, să participe la procesul de deliberare sau să ceară soluţii, deşi am văzut cu stupoare că de la înălţimea funcţiei de, spre exemplu, membru CSM şi nu numai şi pe poziţia de procuror de scaun, s-au făcut afirmaţii care sunt în afara cadrului legal şi constituţional, contrare arhitecturii statale a României, pe care o declarăm ca stat democratic şi anume aceea că judecătorii distrug dosare sau că judecătorii trebuie responsabilizaţi, în aşa fel încât să nu mai pronunţe soluţii de achitare. Este cel puţin îngrijorător”, a mai arătat Arsenie.

Citește și:

Curtea de Apel București, reacție publică la materialul Recorder „Justiție capturată”. Mesajul CAB către public | DOCUMENT

CSM a transmis rezultatele consultării judecătorilor către Nicușor Dan și Guvern. Ce spun magistrații despre justiție

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu.
1
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
Avionul apocalipsei. Foto captură video
2
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport...
maduro
3
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
4
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
Cubans Face New Reality As Ties With U.S. Renewed After Years Under Strict Embargo
5
„Oamenii și-au pierdut speranța”: pe măsură ce presiunea SUA crește, Cuba se apropie de...
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze! Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte
Digi Sport
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze! Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
horatiu potra
Horațiu Potra, fiul și nepotul său rămân în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia poate fi contestată
Liana Nicoleta Arsenie INSTANT_CONFERINTA_CAB_05_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Curtea de Apel București, reacție publică la materialul Recorder „Justiție capturată”. Mesajul CAB către public | DOCUMENT
Nicusor Dan si Ilie Bolojan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Abordare diferită a lui Nicușor Dan față de prescripție: „Problema e de ce nu reușim să rezolvăm o faptă de corupție în 15 ani”
kelemen hunor in studioul digi24
Kelemen Hunor: Pe prescripție și pe complete trebuie să modificăm legislația. E clar că există o problemă
MG
Un banner i-a scos din minți pe susținătorii lui Georgescu veniți la CAB: țipete, înjurături și amenințări. „Marș la Moscova”
Recomandările redacţiei
Depozit gaz.
„România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga...
Steagul UE militar
Ideea unei armate europene comune, din nou în centrul atenției...
Eugen Rădulescu
Oficial BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”...
Greenland
„Santinela Arctică”. Propunerea Germaniei pentru a reduce tensiunile...
Ultimele știri
Când va avea loc semnarea acordului comercial Uniunea Europeană - Mercosur
Cel mai misterios manuscris din istorie, cu un pas mai aproape de descifrare. Experimentul care arată că nu e un limbaj fără sens
Descoperire macabră pe o plajă turistică din Ecuador: cinci capete umane și un mesaj de avertizare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Momente cruciale pentru mai multe zodii. Jupiter retrograd, opoziție cu Venus, Mercur și Marte. Presiuni...
Cancan
Sofia Vicoveanca a suferit un INFARCT! Artista, internată la Spitalului Clinic Județean de Urgență 'Sf. Ioan...
Fanatik.ro
Gigi Becali s-a răzgândit! Transferul la FCSB a picat: „Nu se pune problema!”
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Scandal total în Giulești, după ultimul amical al Rapidului din Antalya. Suporterii au luat-o razna și îi...
Adevărul
Prețul securității pentru România în era Trump: „Ecuația este schimbată”. De ce Polonia rămâne favorită la...
Playtech
Impozitul auto, recalculat în 2026. Cât plătesc şoferii anul acesta
Digi FM
Inconfundabilă, seducătoare. Sharon Stone, impresionantă la 67 de ani. A făcut furori la gala Astra Film...
Digi Sport
După divorțul cu scandal de fostul pilot de Formula 1, Cora Schumacher s-a afișat în premieră cu noul partener
Pro FM
Antonia, declarații rare despre experiența cu un medic estetician. Ce i-ar fi sugerat acesta în urmă cu un...
Film Now
Cel mai bun actor la gala Critics Choice Awards în 2026. L-a învins în mod notabil pe Leonardo DiCaprio
Adevarul
Țările din Europa pe care SUA le consideră cele mai sigure în 2026. Unde se clasează România
Newsweek
Băsescu explică de ce pensiile nu se indexează în 2026. Creșterea de la Marea Recalculare, topită de inflație
Digi FM
Sofia Vicoveanca, internată de urgență la Spitalul Județean Suceava
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Cele mai aşteptate filme în 2026. Producții de la regizorii Steven Spielberg, Christopher Nolan şi Denis...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...