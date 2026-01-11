Șefa Curții de Apel București, despre cele 22 de cauze în care a intervenit prescripția: „Judecătorul şi procurorul nu sunt prieteni”

Președinta Curții de Apel București Liana Nicoleta Arsenie a susținut că sunt 22 de cauze în care a intervenit prescripția, însă nu din vina instituției, precizând că prescripţia poate să survină în momentul în care statul nu a intervenit, prin organele sale, în termenul prevăzut de lege, în vederea sancţionării inculpaţilor.

Liana Arsenie a vorbit, la Antena 3, despre o „retorică manipulatoare”: „Este o retorică manipulatoare (..) scapă inculpaţii, scapă infractorii la Curtea de Apel Bucureşti, se întâmplă nereguli, în acest scop. Aşa cum a arătat şi raportul pe care l-am dat publicităţii, este un număr de 22 de cauze în care a intervenit prescripţia, dar nu din culpa Curţii de Apel Bucureşti. Prescripţia este o instituţie care poate să survină în momentul în care statul, prin organele sale, nu a intervenit, într-un termen dat, prevăzut de lege, în vederea sancţionării inculpaţilor”.

Judecătoarea a menţionat că, referitor la posibilităţile pe care orice preşedinte de instanţă le are cu privire la soluţionarea dosarelor, astfel încât să nu intervenă prescripţia în termen de 3 luni de la înregistrarea dosarului, spre exemplu, pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, nu are ce să facă, pentru că „prescripţia nu poate să anuleze obligaţia judecătorului de a judeca, nu poate să anuleze dreptul la un proces echitabil, nu poate să anuleze dreptul la apărare”.

„Judecătorul nu trebuie să salveze dosarele procurorilor. Am avut situaţii în raporturi pe care le-am dat publicităţii, în care am arătat foarte clar că sunt dosare care au stat la Parchet şapte sau opt ani de zile. De ce judecătorul nu salvează dosarele procurorului? Pentru că judecătorul şi procurorul nu formează o echipă mixtă, operativă”, a mai afirmat Liana Nicoleta Arsenie, conform News.ro.

Ea a arătat că „problema aceasta este că se doreşte, aşa cum a văzut în spaţiu public afirmaţiile unora dintre procurori, de a se reveni la aceste echipe mixte, operative, între judecător şi procurer”.

„Trebuie să înţelegem că, potrivit legii, judecătorul şi procurorul nu sunt prieteni. Trebuie să înţelegem că procurorul nu înfăptuieşte justiţia. Justiţia este înfăptuită conform Constituţiei, doar de judecători. Procurorul nu participă la deliberare sau nu trebuie, nu mai participă şi nici nu trebuie să se mai întâmple vreodată ca procurorul să dispună alături de judecător, să participe la procesul de deliberare sau să ceară soluţii, deşi am văzut cu stupoare că de la înălţimea funcţiei de, spre exemplu, membru CSM şi nu numai şi pe poziţia de procuror de scaun, s-au făcut afirmaţii care sunt în afara cadrului legal şi constituţional, contrare arhitecturii statale a României, pe care o declarăm ca stat democratic şi anume aceea că judecătorii distrug dosare sau că judecătorii trebuie responsabilizaţi, în aşa fel încât să nu mai pronunţe soluţii de achitare. Este cel puţin îngrijorător”, a mai arătat Arsenie.

Citește și:

Curtea de Apel București, reacție publică la materialul Recorder „Justiție capturată”. Mesajul CAB către public | DOCUMENT

CSM a transmis rezultatele consultării judecătorilor către Nicușor Dan și Guvern. Ce spun magistrații despre justiție

Editor : A.M.G.