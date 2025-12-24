CSM a transmis rezultatele consultării judecătorilor către Nicușor Dan și Guvern. Ce spun magistrații despre justiție

Secția pentru judecători a Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis preşedintelui Nicuşor Dan, Guvernului şi Misterului Justiţiei „rezultatele consultării corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar”.

Analiza realizată în urma acestui chestionar relevă că peste 98% dintre judecătorii care au completat chestionarul online cu referire la problemele din justiţie au resimţit în ultimul an o campanie publică împotriva justiţiei, iar 67% dintre ei sunt de acord cu poziţiile publice ale CSM, scrie News.ro.

De asemenea, cei mai mulţi dintre judecătorii care au răspuns la chestionarul despre problemele din justiţie apreciază că pasivitatea Parlamentului, durata urmăririi penale şi deciziile CCR au dus, de cele mai multe ori, la prescripţia răspunderii penale.

„În contextul demersului iniţiat de Secţia pentru judecători a Consiliul Superior al Magistraturii privind consultarea corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar, aducem la cunoştinţă că rezultatele acestei consultări, respectiv Analiza preliminară cu privire la chestionarul completat de judecători vizând problemelor de actualitate din sistemul judiciar, au fost comunicate Preşedintelui României, Guvernului României şi Ministerului Justiţiei”, au transmis reprezentanții Secţiei pentru judecători, într-un comunicat de presă.

Citește și: Reforma justiției, pe agenda Guvernului: calendar stabilit pentru modificări legislative și audit independent

Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, la Palatul Cotroceni, că va iniția în luna ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraților cu întrebarea: „Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”. „Dacă vor spune în ansamblul lor că CSM acționează în interes public, vom continua discuțiile legislative, dar dacă magistrații, în majoritatea lor, vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci al breslei, atunci CSM va pleca de urgență”, a afirmat acesta.

Citește și: Judecătorii CSM reacționează dur după referendumul anunțat de Nicușor Dan: „Nu vom tolera nicio formă de ingerință” în Justiție

De asemenea, șeful statului a avut, luni, trei runde de discuţii cu reprezentanţii magistraţilor, una publică, iar două cu magistraţi care nu au dorit să se exprime public. Surse Digi 24 au precizat că printre participanții la discuțiile nepublice s-au numărat și magistrați de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), dar președintele a purtat discuții și cu magistrați care spun că sistemul de justiție este pe calea cea bună, că nu există probleme. Una dintre temele de discuție a fost modalitatea în care se poate face consultarea printre magistrați, pentru a afla dacă CSM acționează în interes public.

Citește și: Procurorii din CSM, replică pentru Nicușor Dan după anunțul referendumului: Garantăm independența justiției, nu interesele de breaslă

Editor : Ana Petrescu