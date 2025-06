Senatorul care susține că a făcut facultatea la un site de matrimoniale a fost condamnat pentru conducere cu permisul suspendat

Senatorul Paul Ciprian Pintea, ales pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT), a fost condamnat marţi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la un an şi cinci luni închisoare cu suspendare, după ce a fost prins conducând o maşină având permisul suspendat.

Senatorul a primit nouă luni pentru conducerea unui vehicul cu permisul suspendat, pedeapsă contopită cu o altă condamnare de un an şi două luni, primită în martie 2024 la Judecătoria Zalău, pentru aceeaşi infracţiune, în final rezultând un an şi cinci luni cu suspendare.

„Condamnă pe inculpatul Pintea Paul Ciprian la o pedeapsă de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul de către o persoană căreia dreptul de a conduce i-a fost suspendat. Dispune anularea amânării aplicării pedepsei de 1 an şi 2 luni închisoare stabilită pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 335 alin. (2) Cpp, prin sentinţa penală nr. 71/18.03.2024 a Judecătoriei Zalău, definitivă prin neapelare la 03.04.2024. Aplică inculpatului Pintea Paul Ciprian pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare stabilită pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 335 alin. (2) Cpp, prin sentinţa penală nr. 71/18.03.2024 a Judecătoriei Zalău, definitivă prin neapelare la 03.04.2024. În baza art. 38 alin. (1) şi art. 39 alin. (1) lit. b) C.pen., contopeşte pedeapsa aplicată inculpatului Pintea Paul Ciprian prin prezenta hotărâre, de 9 luni închisoare, cu pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 335 alin. 2 Cpp prin sentinţa penală nr.71/18.03.2024 a Judecătoriei Zalău, definitivă prin neapelare la 03.04.2024, în pedeapsa cea mai grea, de 1 an şi 2 luni închisoare, la care se adaugă un spor de 3 luni (1/3 din cealaltă pedeapsă de 9 luni închisoare), inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 1 an şi 5 luni închisoare. Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicate inculpatului pe un termen de supraveghere de 2 ani”, se arată în decizia instanţei, care nu este definitivă.

Muncă în folosul comunității

Judecătorii au mai decis ca senatorul să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

De asemenea, el va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei Municipiului Zalău sau în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău.

Paul Ciprian Pintea a fost ales, în decembrie 2024, senator de Sălaj din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT), pentru ca el să devină parlamentar neafiliat după ce grupul POT de la Senat s-a dizolvat, prin plecarea a doi senatori.

Ulterior, Organizaţia judeţeană Sălaj a PSD a anunţat că Paul Ciprian Pintea va susţine proiectele partidului.

Paul Ciprian Pintea a devenit cunoscut în spaţiul public după ce jurnaliştii au descoperit că el a trecut în CV-ul postat pe site-ul Senatului faptul că urmează cursuri la „Academic Singles”, care era de fapt un site de matrimoniale.

Tot în CV, el a menţionat că a absolvit Liceul Mihai Viteazul din Zalău, între anii 2000 - 2004, însă asta ar fi însemnat că a intrat la liceu pe când avea 12 ani şi 10 luni. Ulterior, şi-a modificat CV-ul şi a trecut perioada 2001-2005, „cu diplomă de bacalaureat”. Şi această ultimă menţiune s-a dovedit a fi eronată, el urmând doar trei ani de cursuri la liceu.

Editor : B.P.