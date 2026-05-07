Tudorel Toader, fost judecător constituțional, este de părere că Ilie Bolojan nu poate fi propus din nou pentru funcția de premier. Acesta susține că o propunere din partea președintelui ar însemna să nu țină cont de voința Parlamentului. Totuși, în istoria recentă a țării, mai mulți premieri demiși prin moțiune de cenzură au fost repuși pe funcție. Iată explicațiile:

„Adoptarea unei moțiuni de cenzură înseamnă vot de blam”

„Adoptarea unei moțiuni de cenzură înseamnă un vot de blam la adresa premierului și a echipei guvernamentale. Este un vot de blam în sensul că Parlamentul își exprimă neîncrederea în capacitatea premierului și a Guvernului de a pune în aplicare programul de guvernare”, a explicat Tudorel Toader pentru Digi24.ro.

Premierul poate fi propus din nou doar în condiții excepționale

Fostul judecător constituțional a amintit de decizia CCR din 2020 referitoare la Ludovic Orban, pe care președintele de atunci îl voia din nou premier:

„Există Decizia CCR nr. 85/2020, cu referire la Ludovic Orban, pe care Klaus Iohannis voia să îl redesemneze premier, iar CCR a spus că nu poate fi desemnată aceeași persoană care a făcut obiectul unei moțiuni de cenzură. Prin urmare, nici Ilie Bolojan nu poate fi desemnat din nou, din același motiv.”

Totuși, Ludovic Orban a revenit pe funcție ulterior, însă Tudore Toader spune că acest lucru a fost posibil doar din cauze excepționale:

„Între timp fusese desemnat Florin Cîțu, care și-a depus mandatul. A intervenit pandemia, s-au schimbat condițiile socio-economice, iar contextul în care Orban a fost învestit a doua oară era diferit. Veți spune: „Da, dar și Emil Boc a fost reînvestit după ce a fost demis.” Da, dar Boc a fost reinvestit după ce Traian Băsescu a fost reales. Avem, așadar, două exemple de premieri care au fost demiși prin moțiune de cenzură și ulterior reinvestiți, însă de fiecare dată a intervenit un eveniment care a schimbat contextul în care fusese adoptată moțiunea.”

Citește și: ANALIZĂ Ce calcule se fac la PSD după dărâmarea Guvernului: social-democrații așteaptă o implozie în PNL | SURSE

„Dacă președintele propune același candidat, nu ține cont de Parlament”

„Dacă propui același premier, același candidat, înseamnă că președintele care face propunerea nu ține cont de voința Parlamentului. Or, în echilibrul puterilor în stat, Parlamentul este suveran.

Mai există și alți foști premieri care au căzut prin moțiune de cenzură și nu s-a mai pus problema reinvestirii lor”, a mai declarat Tudorel Toader.

Ce spunea CCR în 2020

În 2020, Curtea Constituțională a admis sesizarea PSD privind desemnarea lui Ludovic Orban ca premier de către Klaus Iohannis, după ce Guvernul Orban fusese demis prin moțiune de cenzură.

La acel moment, judecătorii CCR au subliniat nevoia „stabilității”, precizând că președintele nu poate face o desemnare cu scopul de a provoca sau prelungi blocajul instituțional și declanșarea alegerilor anticipate, așa cum chiar Orban declarase în spațiul public că își dorește.

„În perspectiva consultărilor anunțate de Președintele României, prim-ministrul Guvernului demis prin moțiune de cenzură a declarat public că ”obiectivul PNL în următoarea perioadă este acela de a face posibile alegerile anticipate, de a contribui la îndeplinirea condiţiilor constituţionale care să permită Preşedintelui României Klaus Iohannis dizolvarea actualului Parlament”, se arată în decizia CCR din 2020.

În plus, Curtea a subliniat că președintele a făcut aceeași propunere de premier la doar o zi după ce a fost adoptată moțiunea de cenzură, iar desemnarea unui nou premier trebuie să aibă la bază capacitatea acestuia de a forma o nouă majoritate parlamentară. (decizia poate fi consultată AICI)

Un lider PNL susține contrariul: Bolojan poate fi propus

Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a transmis, joi, că Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier, dacă preşedintele României nu urmăreşte să provoace alegeri anticipate, dacă se coagulează o nouă majoritate şi dacă trece „o perioadă rezonabilă de timp” de la data moţiunii de cenzură. Acesta invocă aceeași decizie a CCR din 2020.

Citește și: „Deciziile se luaseră în alte birouri.” Ilie Bolojan, mesaj pentru liberali: le-a amintit cum a ajuns PNL să se alieze cu PSD, în 2021