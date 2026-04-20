Tudorel Toader, fost judecător al CCR, a explicat, la Digi24, că „dacă un partid își retrage miniștrii, se numește că se schimbă configurația politică a Guvernului”, făcând referire la amenințarea PSD de a nu mai susține guvernarea condusă de Ilie Bolojan. Acesta consideră că alianța de guvernare „nu se va rupe, doar că se va reconfigura”.

„Dacă un partid își retrage miniștrii, se numește că se schimbă configurația politică a Guvernului. Guvernul este sub control parlamentar. Parlamentul investește prin votul de încredere. Parlamentul poate să-l demită prin moțiune. Aici vedeți când are loc votul de învestitură. Sunt două direcții: programul de guvernare și structura Guvernului. Când spunem de miniștri, nu sunt numai cei din prima linie, sunt și miniștri secretari de stat și miniștri fără portofoliu și miniștri cu împuterniciri speciale pe lângă prim-ministru.

Dacă un partid își retrage miniștrii, atunci premierul va desemna interimare în locul celor care se retrag, atât cât durează interimatul - 45 de zile.

Problema este aici că legea privind organizarea guvernului, structura, nu prevede doar 45 de zile, ceea ce teoretic ar însemna că ulterior premierul poate să-i mai schimbe încă o dată și încă o dată. Dar, în acest mecanism de control al Parlamentului asupra Guvernului, poate ca să introducă o moțiune de cenzură și guvernul să pice, pur și simplu. Rămâne un guvern cu capacitate juridică redusă, restrânsă, care doar să administreze problemele țării”, a explicat fostul judecător la CCR Tudorel Toader.

Acesta consideră că alianța de guvernare „nu se va rupe, doar că se va reconfigura”.

„Probabil că există și o înțelegere. Președintele desemnează un alt candidat la funcția de prim-ministru, care polarizează o majoritate tot din cele patru partide.

Dacă avem moțiune de cenzură, pică guvernul. Președintele desemnează un nou candidat și se votează un nou guvern, într-o procedură foarte rapidă”, susține fostul ministru al Justiției.

„Vom avea o nouă realitate politică de luni“, promitea săptămâna trecută Sorin Grindeanu, în contextul în care PSD decide în această seară, de la ora 17:00, dacă îl forțează pe Ilie Bolojan să demisioneze de la vârful Guvernului, prin retragerea sprijinului politic. În paralel, vor fi ședințe și la PNL și USR. Ambele formațiuni au făcut front comun împotriva social-democraților, anunțând deja că nu vor mai accepta o Coaliție cu aceștia dacă vor provoca o criză politică.

Editor : Alexandru Costea