Live TV

Un bărbat din Sighetu Marmaţiei a fost condamnat la peste 4 ani de închisoare, după ce a fost prins beat la volan şi fără permis

Data publicării:
Un politist dirijeaza traficul
Foto cu caracter ilustrativ: Poliția Română / Facebook

Un bărbat din judeţul Maramureş, pe care poliţiştii l-au oprit în trafic de mai multe ori şi au constatat că a condus fără permis şi sub influenţa alcoolului, a fost condamnat definitiv la 4 ani şi 4 luni de închisoare.

Bărbatul, care este din Sighetu Marmaţiei, a fost prins de mai multe ori şofând fără permis de conducere, iar în unele cazuri a fost depistat şi băut la volan.

El a fost trimis în judecată în două dosare, iar judecătoria Sighetu Marmaţiei l-a condamnat la 4 ani şi 4 luni de închisoare cu executare, găsindu-l vinovat pentru conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Recent, judecătorii au emis mandatul de executare a pedepsei.

”Bărbatul a fost identificat de poliţişti şi depus la Penitenciarul Baia Mare în vederea executării pedepsei”, a anunţat, marţi, Poliţia Maramureş.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
frunze tomnatice si oameni in parc
2
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Criză carburant
3
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Reacția lui...
Viktor Orban
4
Viktor Orban: Ucraina nu e o țară suverană. Faptul că două, trei sau patru drone ungare...
șofer care conduce o mașină de la distanță
5
Tehnologia care ar putea face să dispară mașinile personale. Germania, prima țară din...
Aryna Sabalenka "a șocat audiența" cu imaginile postate
Digi Sport
Aryna Sabalenka "a șocat audiența" cu imaginile postate
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Noi date în cazul tragediei de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. A...
MCZoPTQ0MCZoYXNoPWQ2Yjk0MzI1NjhkYmZhMWIxOGM3MTdmMmVmZmRhMDMy.thumb
Surse: Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc pe 23...
Casa Albă
SUA critică România pentru lipsa de transparență în adoptarea legilor...
Eugen Rădulescu
Oficial BNR: Instituțiile sunt pline de pile politice. Au fost...
Ultimele știri
Ucraina a anunțat eliminarea unui ofițer superior al Gărzii Naționale Ruse, într-o operațiune la peste 600 de kilometri de front
Când primesc pensionarii cu venituri mici a doua tranșă din ajutorul financiar de la stat. Florin Manole: „Avem acești bani în buget”
Oficiali bulgari reținuți după ce au luat mită de la echipa lui Robbie Williams. Ca să ceară șpaga, au folosit Google Translate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
plaha
Câți ani de închisoare riscă oligarhul Plahotniuc în dosarul „jaful secolului”. Anunțul procurorilor moldoveni
Nicolas Sarkozy Signing Books at Filigranes BRUSSELS, BELGIUM - SEPTEMBER 28 : Nicolas Sarkozy signing his latest book,
Nicolas Sarkozy a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru „conspirație criminală”
mario iorgulescu pe o barca
Procurorii au contestat pedeapsa lui Mario Iorgulescu. Instanța supremă va analiza cazul în noiembrie
cadavre blurate bucea profimedia-0675913556_LI
5 ani de închisoare pentru o distribuire. Un paznic rus a fost condamnat pentru o postare pe rețelele sociale
tomilov
Părinții unui tânăr de 18 ani l-au denunțat pentru că ar fi vrut să lupte de partea Ucrainei. Pedeapsa primită de adolescentul rus
Partenerii noștri
Pe Roz
S-a măritat cu un bărbat cu 19 ani mai mare și va avea un copil cu el. A ignorat și reacția părinților: "Tata...
Cancan
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Fanatik.ro
Câți bani au investit Mircea Lucescu și Cristi Borcea în afacerile cu imobiliare: “22 milioane euro profit!”
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Mario Tudose, transfer la FCSB?! Anunţ de ultimă oră: „Deja ne gândim la înlocuitor şi trebuie să găsim o...
Adevărul
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără...
Playtech
De ce pun oamenii un bol cu sare la fereastră iarna. Cât de eficient este, de fapt, potrivit specialiștilor
Digi FM
Andreea Raicu, declarații ferme despre viața personală: „Celibatul nu este o lipsă, ci o alegere asumată”
Digi Sport
O nouă "lovitură" pentru România, după ce Ana Maria Bărbosu a decis să plece în SUA
Pro FM
Madonna, primul interviu după 9 ani de tăcere: "Au fost momente în viața mea în care m-am gândit la...
Film Now
Matthew McConaughey, sărut pasional cu soția la premiera filmului „Lost Bus”. Cum au apărut pe covorul roșu...
Adevarul
Cum recrutează mafioții „tinere blonde” pentru a ucide și mutila rivalii în atacuri cu bombe „artizanele”, în...
Newsweek
Vești bune: Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
Digi FM
Uimitor! Un aventurier polonez devine primul om care urcă și coboară Everestul pe schiuri, fără oxigen...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Julia Roberts dezvăluie sursa de bucurie constantă din viața ei: „Nu se schimbă niciodată”. Colegii din...
UTV
Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre viața personală. „Căsătoria mă sperie foarte tare. Ultima relație a fost...