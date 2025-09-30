Un bărbat din Sighetu Marmaţiei a fost condamnat la peste 4 ani de închisoare, după ce a fost prins beat la volan şi fără permis

Un bărbat din judeţul Maramureş, pe care poliţiştii l-au oprit în trafic de mai multe ori şi au constatat că a condus fără permis şi sub influenţa alcoolului, a fost condamnat definitiv la 4 ani şi 4 luni de închisoare.



Bărbatul, care este din Sighetu Marmaţiei, a fost prins de mai multe ori şofând fără permis de conducere, iar în unele cazuri a fost depistat şi băut la volan.

El a fost trimis în judecată în două dosare, iar judecătoria Sighetu Marmaţiei l-a condamnat la 4 ani şi 4 luni de închisoare cu executare, găsindu-l vinovat pentru conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Recent, judecătorii au emis mandatul de executare a pedepsei.



”Bărbatul a fost identificat de poliţişti şi depus la Penitenciarul Baia Mare în vederea executării pedepsei”, a anunţat, marţi, Poliţia Maramureş.

