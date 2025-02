Vacanță de coșmar pentru un tânăr din Galați, venit din America în vizită la părinți. Mașina pe care și-a închiriat-o a dispărut din fața blocului, după o încurcătură ca-n filme făcută de firma de închirieri. În loc de relaxare acasă, tânărul a avut parte de drumuri la poliție, avocați, dureri de cap și bani pierduți.

Tânărul a închiriat o mașină pentru 20 de zile, de la o firmă din București, după ce a venit din America, pentru o vizită la părinți. A lăsat-o pe locul de parcare al tatălui său, în Galați, apoi a plecat cu mai mulți prieteni în Turcia. După 6 zile, autoturismul a dispărut din fața blocului. Lipsa mașinii a fost observată de tatăl băiatului.

Viorel Damaschin, tatăl păgubitului: Când am coborât, nu mai era mașina deloc. Zic: „A dispărut mașina! Unde e? Unde e?”. Am sunat la băieții cu tractările, că ne-am gândit o fi sunat cineva. Nimic. Am chemat poliția, am sunat la 112, nu știa nimeni nimic.

Timp de 3 zile nu s-a știut nimic de mașină. Apoi, firma de închirieri l-a sunat pe tânăr să-l anunțe că, din greșeală, a luat autoturismul înapoi. Nu unul, ci doi angajați ai firmei ar fi fost de vină.

Andrei Damaschin, păgubit: Nici măcar nu și-au cerut scuze. Ei au motivat toată această situație prin faptul că a fost o simplă eroare. Lucrurile mele, pe care le aveam în acea mașină, nu mi-au fost înapoiate, banii pe care i-am plătit pentru închirierea acelei mașini, aproximativ 1.200 de dolari nu mi-au fost returnați.

Firma de închirieri l-a informat pe păgubit că îi va oferi un voucher de închiriere pentru zilele în care nu a folosit mașina și i-a cerut bonuri sau facturi pentru bunurile pe care tânărul spune că le-a avut în autoturism, ca să îl despăgubească. Bărbatul a depus și plângere la Poliție.

Andrei Damaschin, păgubit: Consider că a fost un furt, furtul unui autoturism pe care eu l-am închiriat, pe care îl plătisem integral, în avans, și care mi-a fost luat pe timp de noapte, cu toate lucrurile pe care le aveam în el, din fața blocului.

Cazul s-a răspândit rapid printre localnici.

Localnic: Inadmisibil, clar!

Localnic: Nu-i corect. Păi banii erau dați deja. Păi cum adică? Pot fi acuzați de furt. Deci i-au furat-o, fără să avertizeze.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt calificat.

