Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Șerban Todorică, a fost trimis în judecată. Acuzațiile procurorilor DNA

Sediul DNA
Sediul DNA. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Direcția Națională Anticorupție (DNA) l-a trimis în judecată pe Constantin Todorică Șerban, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, într-un dosar în care procurorii susțin că ar fi încercat, alături de alte persoane, „să obțină controlul asupra resurselor materiale” ale Companiei Apă Brașov SA.

Dosarul va fi judecat la Tribunalul Brașov. 

În același dosar, Direcția Națională Anticorupție i-a trimis în judecată pe:

  • Liviu Cocoș, fost director interimar al Compania Apa Brașov SA, fiind acuzat de abuz în serviciu, constituire a unui grup infracțional organizat, cumpărare de influență și dare de mită;
  • Floriana Carmen Țop Ferghete, președinta Consiliului de Administrație al Compania Apa Brașov SA, fiind acuzată de abuz în serviciu, constituire a unui grup infracțional organizat și luare de mită;
  • Liviu Dragomir, reprezentant al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov, pentru abuz în serviciu, constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de influență;
  • Marina Mirela Suciu, șefă a Departamentului de resurse umane al SC Compania Apa Brașov SA, fiind acuzată de complicitate la abuz în serviciu, constituire a unui grup infracțional organizat și complicitate la cumpărare de influență;
  • Un expert independent, administrator al companiei EWORA Resurse Umane SRL, fiind acuzat de abuz în serviciu și constituire a unui grup infracțional organizat;

Vicepreședintele CJ Brașov este acuzat de procurori că, alături de Liviu Cocoș, Floriana Țop Ferghete și Liviu Dragomir, între 2024 și 2025, „ar fi inițiat și constituit un grup infracțional organizat cu scopul de a dobândi controlul asupra resurselor materiale gestionate” de Compania Apa Brașov SA.

Procurorii susțin că Șerban Todorică Constantin „ar fi viciat procedura de numire” a lui Liviu Cocoș și Florianei Țop Ferghete în Consiliul de Administrație al Companiei Apa Brașov SA.

Ulterior, vicepreședintele CJ Brașov s-ar fi asigurat că își menține controlul asupra companiei, prin numirea ilegală a lui Liviu Cocoș în funcția de director, potrivit DNA.

În cadrul procedurii de selecție a conducerii Companiei Apa Brașov, expertul independent „l-ar fi favorizat direct pe Liviu Cocoș”, schimbând criteriile de selecție și punându-i la dispoziție întrebările pe care urma să le primească la interviu, potrivit sursei citate.

Liviu Dragomir și o rudă apropiată a Florianei Țop Ferghete ar fi fost angajați de Liviu Cocoș în cadrul companiei în schimbul susținerii în cadrul procedurii de selecție a directorului general.

„Prin aceste demersuri, inculpații ar fi creat un prejudiciu în cuantum total de 189.296 lei în dauna Companiei Apa Brașov SA”, subliniază DNA.

Editor : M.G.

