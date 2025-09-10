Live TV

Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare pentru acces ilegal la baze de date a MAI

Victoraș Micula
Victoraș Micula. Foto: Captură Youtube

Tribunalul Bihor a decis, miercuri, să îl condamne pe Victor Micula, fiul magnatului orădean Viorel Micula,  la 3 ani şi o lună de închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI şi alte infracţiuni informatice. Decizia nu este definitivă. Pedeapsă cu executare au primit și  trei dintre polițiști care l-au ajutat.

Ancheta a fost începută după sesizarea din oficiu a poliţiştilor DGA Bihor, care au şi continuat ulterior cercetările și care au dezvăluit modul în care patru poliţişti au devenit părtaşi la fărădelegile tânărului cunoscut și sub numele Victoraș Micula, scrie ebihoreanul.ro.

Astfel, procesul a fost pornit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, care l-a inculpat pe Victor Micula pentru instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice şi două fapte de acces ilegal la un sistem informatic.

În acelaşi dosar, au fost trimişi în judecată patru poliţişti, toţi agenţi de la Poliţia Municipiului Oradea: Ovidiu Vaida, Claudiu Rengle, Camelia Erdei şi Alin Claudiu Zanca, conform sursei citate.

Camelia Erdei, de pildă, era acuzată că i-a dat informaţii, dar şi că l-a lăsat să acceseze personal baza de date a MAI, în timp ce Alin Zanca şi Claudiu Rengle, ultimul pensionat între timp, sunt acuzaţi că au abuzat de funcţii şi l-au „iertat” de o amendă atunci când a intrat cu bolidul pe pietonala Vasile Alecsandri din Oradea, punându-i în pericol pe trecători.

Potrivit portalului instanţelor de judecată, Victor Micula a fost achitat pentru o acuzație de instigare la acces ilegal la sistem informatic, iar acuzaţia de instigare la divulgarea de informaţii secrete a fost înlăturată prin prescripție. El a fost condamnat miercuri de către judecătorii de la Tribunalul Bihor, în schimb, pentru două fapte de acces ilegal la un sistem informatic, iar instanța a contopit aceste pedepse cu o condamnare anterioară.

Este vorba despre faptul că în mai 2024, Micula jr. a fost condamnat definitiv la 1 an şi 3 luni de închisoare cu suspendare de Curtea de Apel Oradea, pentru 18 infracţiuni de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor şi 13 infracţiuni de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Concret, afaceristul e acuzat că, în 2019, în timpul unei curse de maşini pe străzile orașului, a tras pe un pod din Oradea cu o puşcă letală semiautomată, „marca UM Sadu (WUM), de calibrul 7,62x39 mm”, luată de la un amic, Cristian Matei, dar şi că după respectivul episod, în decurs de o singură lună, a cumpărat 10 arme și sute de cartușe, în valoare de 40.000 euro, prin intermediul unui interpus.

Judecătorii au anulat suspendarea în acest caz. Astfel, prin decizia de miercuri la Tribunal, a rezultat o pedeapsă finală de 3 ani și o lună de închisoare cu în regim de detenție, plus interzicerea unor drepturi civile pentru 2 ani.

