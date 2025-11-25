Violența împotriva femeilor, prioritate națională: Marinescu cere solidaritate și efort comun pentru protecția victimelor

Ministrul Justiției Radu Marinescu a declarat că violența împotriva femeilor nu poate fi tolerată, iar combaterea ei este „un angajament al statului român”. El a reamintit de propunerea MJ de introducere a femicidului în Codul penal.

„Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor aduce în prim-plan o realitate cruntă: niciun efort instituțional nu este suficient cât timp în România încă există femei care își pierd viața din cauza violenței domestice. Violența împotriva femeilor nu poate fi tolerată într-o societate care protejează drepturile și libertățile cetățenești, precum și valorile fundamentale ale statului de drept.

Avem obligația de a interveni ferm, rapid și eficient. De aceea, Ministerul Justiției a propus instituirea, în cuprinsul infracțiunii de omor calificat din Codul penal, a unei circumstanțe agravante speciale, constând în suprimarea vieții unei persoane, inclusiv pentru motive de gen, care să permită judecătorului să pronunțe chiar și pedeapsa detențiunii pe viață. Este o măsură strict necesară, proporțională cu gravitatea acestor fapte regretabile și, totodată, un mesaj clar pentru agresori”, a transmis Radu Marinescu, potrivit comunicatului de presă al Ministerului Justiției.

El a mai spus că „actuala legislație oferă o serie de instrumente importante, precum ordinele de protecție și monitorizarea electronică, pe care autoritățile trebuie să le aplice cu fermitate și promptitudine”.

„În același timp, încurajăm toate persoanele aflate în situații de risc cu privire la astfel de fapte să aibă încredere în aceste mecanisme și să sesizeze autoritățile abilitate, fără ezitare. Combaterea violenței împotriva femeilor reprezintă un angajament al statului român. Avem nevoie de solidaritate, de educație și de un efort comun pentru a proteja fiecare viață și pentru a construi o societate în care toți cetățenii trăiesc în siguranță, respect și demnitate”, a completat ministrul PSD.

Ministerul Justiției rămâne pe deplin angajat în consolidarea eforturilor pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, a adăugat el.

„Așadar, vom continua să lucrăm pentru legi adecvate și pentru aplicarea lor eficientă, în sprijinul victimelor”, a conchis Marinescu.

De la începutul anului până în luna noiembrie au fost 51 de cazuri de femicid în România.

