„Libertatea nu trebuie plătită”. Victimele violenței domestice scapă de taxele de divorț și partaj după votul Camerei Deputaților

Data publicării:
violenta domestica
Victimele violenţei domestice nu vor mai plăti taxe de timbru la divorţ şi partaj. Foto. Profimedia

Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a adoptat miercuri proiectul de lege prin care victimele violenţei domestice sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru pentru cererile de divorţ şi partaj. Potrivit deputatului PNL Alina Gorghiu, iniţiatoarea proiectului, „este o lege care elimină o barieră reală pentru femeile care vor să se desprindă de agresor şi să înceapă o viaţă nouă în siguranţă, pentru că libertatea nu trebuie plătită”.

„De prea multe ori, victimele violenţei domestice rămân captive nu din lipsă de curaj, ci din lipsă de resurse. Taxele, lipsa unui venit stabil, dependenţa economică – toate acestea devin obstacole în calea unei decizii vitale. Prin această modificare, statul transmite un mesaj clar: o femeie nu trebuie să plătească pentru dreptul de a fi liberă”, a mai spus Gorghiu.

Proiectul completează articolul 29 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, introducând o prevedere expresă pentru victimele definite de Legea nr. 211/2004 privind protecţia victimelor infracţiunilor, relatează News.ro.

Măsura a primit toate avizele favorabile – inclusiv de la Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social (CES) – şi a fost susţinută printr-un raport comun favorabil al Comisiei juridice şi al Comisiei parlamentare pentru combaterea violenţei domestice.

Alina Gorghiu precizează că această lege face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri care oferă independenţă economică şi protecţie reală victimelor:

  • subvenţia de 2.250 lei/lună pentru angajatorii care încadrează victime ale violenţei domestice, cu păstrarea confidenţialităţii;
  • ajutorul de chirie pe care UAT-urile îl pot acorda victimelor, pentru a facilita desprinderea de agresor şi reintegrarea în comunitate – în unele oraşe, precum Cluj-Napoca, sprijinul poate ajunge până la 1.500 lei/lună;
  • voucherele pe suport electronic, în valoare de 2.000 lei, pentru mamele cu nou-născuţi din medii vulnerabile, inclusiv pentru mamele aflate în situaţii de violenţă domestică – un sprijin concret pentru un început de drum demn şi sigur.

„Sunt paşi concreţi care, împreună, oferă o şansă reală de reconstrucţie. Pentru că ştim că o femeie se întoarce, în medie, de 7–8 ori la agresor până reuşeşte să plece definitiv. Noi, ca stat, trebuie să fim prezenţi atunci când are nevoie de sprijin, nu după tragedie. E o lege despre demnitate, acces la justiţie şi dreptul la siguranţă. Mulţumesc Parlamentului României pentru sprijinul arătat astăzi. Prin votul de azi, vocea victimelor violenţei domestice a fost auzită – şi transformată în lege”, a mai declarat Gorghiu.

Număr destinat victimelor violenței domestice: 0800500333.

