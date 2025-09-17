Live TV

MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Franța

emblema mae pe o usa de sticla
Ministerul Afacerilor Externe îi informează pe românii aflaţi în Franţa sau care vor să călătorească în această ţară că sindicatele din transporturile rutiere, feroviare şi aeriene declanşează, joi, grevă generală, aşa încât sunt preconizate „perturbări semnificative” în transporturi. Totodată, este de aşteptat ca mai multe domenii de activitate să fie afectate, în special cele din sănătate, învăţământ şi sevicii publice, adaugă MAE. Potrivit sursei citate, pentru aceeaşi zi sunt anunţate importante manifestări publice în capitala Paris, dar şi în alte oraşe din Franţa.

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Franceză asupra faptului că sindicatele din transporturile urbane şi interurbane, în special cele din regiunea pariziană, cele feroviare (CGT-Cheminot, Unsa Ferroviaire şi CFDT Cheminots) şi aeriene (CGT Air France), învăţământ (FSU-SNUipp şi SNES-FSU), servicii publice (CGT, CFDT şi FO), sănătate (sindicatul farmaciştilor şi FFMKR) au lansat un apel la grevă generală în ziua de joi, 18 septembrie 2025, se arată într-un comunicat de presă al MAE.

Potrivit sursei citate, în acest context, sunt preconizate perturbări semnificative ale transportului urban şi interurban, ale traficului feroviar şi aerian. Totodată, este de aşteptat ca mai multe domenii de activitate să fie afectate, în special cele din sănătate, învăţământ şi sevicii publice, adaugă MAE.

De asemenea, sunt anunţate importante manifestări publice în capitala Paris, dar şi în alte oraşe din Franţa.

Ministerul român al Afacerilor Externe precizează că cetăţenii români pot consulta aplicaţia SNCF Connect pentru informaţii despre traficul feroviar, în timp real.

Previziunile de trafic pentru diferite linii de tren (TGV, Ouigo, TER, Intercités, Transilien şi linii internaţionale) pot fi vizualizate pe site-ul SNCF.

Pentru reţeaua RATP (transportul în comun în Paris şi regiunea pariziană), aplicaţia Bonjour RATP urmăreşte perturbările în timp real şi sugerează rute alternative. Potrivit MAE, informaţiile despre traficul RATP sunt disponibile şi pe site-ul oficial https://www.ratp.fr/infos-trafic.

Pentru a urmări eventualele modificări apărute în orarul de zbor şi pentru a verifica informaţiile oferite de operatorii şi companiile pentru liniile aeriene la care au planificate călătoriile, cetăţenii români sunt rugaţi să consulte site-ul aeroporturilor din Paris (Charles de Gaulle şi Orly): https://www.parisaeroport.fr/passagers/les-vols şi ale aeroporturilor din localitatea de destinaţie/plecare.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33147052966 şi +33147052755.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie următoarele telefoane de permanenţă, în funcţie de circumscripţia consulară de urgenţă, astfel: Consulatul General al României la Paris: +33680713729; Consulatul General al României la Marsilia: +33610027164; Consulatul General al României la Lyon: +33643627736; Consulatul General al României la Strasbourg: +33627050022, menţionează aceeaşi sursă.

MAE recomandă consultarea paginilor de internet: http://paris.mae.ro, https://cgparis.mae.ro/, http://lyon.mae.ro, http://marsilia.mae.ro, http://strasbourg.mae.ro, www.mae.ro.

