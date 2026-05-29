Ministrul francez de Externe anunță convocarea ambasadorului rus la Paris la MAE, în urma incidentului de la Galați

Invited guests arrive for a state dinner at the Elysee FA, Paris, France - 28 May 2026
Jean-Noel Barrot Foto: Profimedia

Invitat la postul de televiziune France Inter, ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Noël Barrot, a comentat incidentul din noaptea de joi spre vineri de la Galați și a condamnat un „act iresponsabil al Rusiei”. El a anunțat, totodată,  că îl va convoca pe ambasadorul Rusiei în Franța în această dimineață.

Jean-Noël Barrot „condamnă” ceea ce consideră a fi un „act iresponsabil al Rusiei” după prăbușirea unei drone asupra unui bloc de locuințe din România.

Barrot l-a convocat pe ambasadorul Rusiei în Franța în această dimineață, la ora 9:45, ora locală (10:45, ora României).

Ministrul francez al Afacerilor Externe intenționează „să-i spună că atacurile masive din weekendul trecut împotriva civililor, amenințările care planează asupra diplomaților francezi și europeni la Moscova și aceste noi acte iresponsabile sunt tot atâtea intimidări care sunt fără consecințe, dar care sunt zadarnice, deoarece nu ne vor abate în niciun caz de la sprijinul nostru acordat rezistenței ucrainene”, a explicat el la France Inter.

Aceste acte „nu ne vor abate în niciun caz de la sprijinul nostru acordat rezistenței ucrainene”, asigură Jean-Noël Barrot.

„După mai bine de patru ani, războiul colonial al lui Vladimir Putin este un eșec zdrobitor”, a declarat ministrul francez al Afacerilor Externe la France Inter.

„Ucraina recâștigă teren pe front” și „Ucraina este pe cale să câștige războiul dronelor”, continuă Jean-Noël Barrot. „În mod evident, la Moscova s-a instalat îndoiala.”

La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat războiul „de agresiune” al Rusiei, considerând că Kremlinul a depășit „o nouă limită” după doborârea acestei drone rusești. „Suntem pe deplin solidari cu România și cu poporul său (...) vom continua să intensificăm presiunea asupra Rusiei” cu un nou „pachet de sancțiuni”, a asigurat ea pe X.

