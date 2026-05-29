Prima reacție a Ucrainei după incidentul cu drona rusească prăbușită la Galați

Agresiunea rusă reprezintă o amenințare pentru „întreaga Europă”, afirmă Kievul într-o primă reacție la incidentul de la Galați, din cursul nopții de joi spre vineri, când pentru prima oară o dronă s-a prăbușit pe o clădire rezidențială din țara noastră, provocând victime și pagube materiale.

Ucraina a considerat că prăbușirea unei drone rusești asupra unui bloc de locuințe din România constituie o nouă dovadă a „amenințării” pe care Rusia o reprezintă pentru întreaga Europă, scrie Le Figaro.

„Recenta incursiune a unei drone ruse în spațiul aerian românesc și explozia acesteia în cartierul rezidențial din Galați au demonstrat încă o dată că agresiunea rusă constituie o amenințare reală pentru regiunea Mării Negre și pentru întreaga Europă”, a declarat ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Andrii Sîbiha, pe rețelele de socializare.

