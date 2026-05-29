Video Ministru francez: „Incidentul din România demonstrează că există o amenințare rusă la adresa securității europene”

Benjamin Haddad. Foto: Profimedia

Ministrul delegat pentru afaceri europene al Republicii Franceze Benjamin Haddad a declarat, vineri dimineață, într-un interviu pentru RMC, că prăbușirea unei drone pe o clădire rezidențială din Galați, incident soldat cu rănirea unor persoane și mai multe pagube materiale, demonstrează că există „o amenințare rusă la adresa securității europene”, scrie Le Figaro

 „Doresc, de asemenea, să subliniez că avem trupe franceze staționate în România în cadrul operațiunilor de reasigurare ale NATO, tocmai pentru a demonstra sprijinul nostru față de suveranitatea partenerilor noștri din Europa”, a adăugat el, potrivit sursei citate.

Cotidianul francez Le Figaro, care preia declarația ministrului francez, este în regim de live text pe tema incidentului din România, consemnând declarații, mărturii, colectând informații referitoare la evenimentele de la Galați din cursul nopții de joi spre vineri. De altfel, presa din întreaga lume, inclusiv din Rusia, relatează vineri despre incidentul din România, chiar în regim de breaking news. 

Reamintim că Alianţa Nord-Atlantică a condamnat vineri „nesăbuinţa Rusiei”  în cazul dronei ruseşti care a lovit un bloc de locuinţe din Galaţi şi spune că va continua să-şi întărească apărarea împotriva „tuturor ameninţărilor”.

„La primele ore ale acestei dimineţi, un bloc de apartamente din România a fost lovit de o dronă în timp ce Rusia ataca infrastructura ucraineană din apropierea graniţei”, a scris purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, pe platforma X.

Ea a precizat că secretarul general al NATO, Mark Rutte, „este în contact cu autorităţile române”.

„Condamnăm nesăbuinţa Rusiei, iar NATO va continua să îşi consolideze apărarea împotriva tuturor ameninţărilor, inclusiv a dronelor”, a adăugat ea.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, vineri dimineață, că „războiul de agresiune al Rusiei a depășit încă o dată limita. O dronă rusă a lovit o zonă dens populată din România, rănind civili. Pe teritoriul UE”.

Russia’s war of aggression has crossed yet another line.

A Russian drone incursion struck a densely populated area in Romania, injuring civilians.

On EU territory.

We stand in full solidarity with Romania and its people.

As we continue strengthening our security and…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 29, 2026

„Ne exprimăm solidaritatea deplină cu România și poporul său. Pe măsură ce continuăm să ne consolidăm securitatea și capacitatea de descurajare, în special la frontiera noastră de est, vom continua să intensificăm presiunea asupra Rusiei. Pregătim cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni”, a anunțat Ursula von der Leyen într-o postare pe X.

