MAE, atenţionare de călătorie pentru românii care vor să meargă în Franţa

Data publicării:
mae
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează românii care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Franţa că Institutul francez de meteorologie a emis o alertă de cod roşu de ploi, inundaţii şi vânt puternic în mai multe regiuni din această ţară, pentru zilele de 12 şi 13 februarie 2026.

Potrivit meteorologilor, furtuna NILS afectează teritoriul francez joi, cu vânt puternic în sudul ţării, în special în departamentele Aude şi Pyrénées-Orientales, şi cu precipitaţii însemnate în numeroase regiuni. În zona Alpilor, în Departamentul Savoie, sunt prognozate ninsori abundente, cu risc ridicat de producere a avalanşelor. În acest context, MAE avertizează că există riscul unor perturbări ale traficului rutier, feroviar şi aerian, dar şi ale reţelelor electrice şi de alimentare cu apă.

Potrivit MAE, autorităţile franceze au emis, la data de 12 februarie 2026, o alertă de cod roşu de rafale de vânt pentru departamentele Aude şi Pyrénées-Orientales, precum şi o alertă de cod portocaliu de ploi torenţiale pentru localităţile Montpellier, Rodez, Mende, Montauban, Toulouse, Tarbes, Auch, Foix şi Albi.

De asemenea, a fost emisă o alertă de cod roşu de ploi şi inundaţii pentru departamentele Lot-et-Garonne şi Gironde, pentru perioada 12 - 13 februarie 2026.

MAE precizează că, în acest context, sunt preconizate perturbări ale transportului rutier urban şi interurban, traficului feroviar şi aerian. De asemenea, pot fi înregistrare şi perturbări ale reţelelor de electricitate, precum şi dificultăţi în alimentarea cu apă potabilă.

În aceste condiţii, MAE recomandă evitarea deplasărilor în zonele afectate, informarea prealabilă cu privire la condiţiile meteorologice şi respectarea indicaţiilor autorităţilor locale.

Pentru a urmări eventualele modificări apărute în orarul de zbor şi pentru a verifica informaţiile oferite de operatorii şi companiile aeriene la care au fost planificate călătoriile, cetăţenii români sunt sfătuiţi să consulte site-ul web al aeroportului din localitatea de destinaţie/plecare.

Pentru informaţii actualizate, cetăţenii români se pot informa în timp real în legătură cu situaţia meteorologică accesând pagina de internet www.meteofrance.com.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33 147 052 966 şi +33 147 052 755.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie următoarele telefoane de permanenţă, în funcţie de circumscripţia consulară de reşedinţă, astfel:

  • Consulatul General al României la Paris: +33 680 713 729;
  • Consulatul General al României la Marsilia: +33 610 027 164;
  • Consulatul General al României la Lyon: +33 643 627 736;
  • Consulatul General al României la Strasbourg: +33 627 050 022.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: https://paris.mae.ro, https://cgparis.mae.ro/, https://lyon.mae.ro, https://marsilia.mae.ro, https://strasbourg.mae.ro şi www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Autocarul echipei s-a răsturnat. O persoană a murit și 32 au fost rănite. Anunțul autorităților
Digi Sport
Autocarul echipei s-a răsturnat. O persoană a murit și 32 au fost rănite. Anunțul autorităților
Descarcă aplicația Digi Sport
