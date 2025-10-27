În ultima perioadă Europa este inundată de mașini electrice de producție chinezească, importurile devenind chiar agresive pe unele piețe. Valdis Dombrovskis, comisar european pentru Economie și Productivitate, Implementare și Simplificare a confirmat acest lucru la Digi24 și a afirmat că în prezent Comisia Europeană derulează o investigație în acest sector.

„China și-a mărit substanțial produția de mașini electrice. Noi avem în derulare o investigație cu privire la acest sector auto, am impus tarife la importurile de vehicule electrice din China, pentru că am observat această tendință rapidă de a acapara cât mai mult din piață. În mod evident, avem nevoie să monitorizăm cu atenție situația și în continuare. Dar o serie de tarife cu privire la mașinile electrice chinezești și tarife care să descurajeze intrarea agresivă pe piață sunt în curs”, a declarat Valdis Dombrovskis.

„Am prevăzut acest fenomen și am lansat această investigație de ceva vreme deja”

„Nu aș spune că este ceva ce se întâmplă brusc. Se întâmplă de doi ani încoace. Am prevăzut acest fenomen și am lansat această investigație de ceva vreme deja, pentru că am observat creșterea rapidă de importuri a mașinilor electrice produse în China, chiar de pe vremea când vorbeam de cifre mici. Dar am prevăzut creșterea rapidă”, a adăugat comisarul european.

Întrebat dacă se bănuiește că sunt investiți bani publici în trimiterea mașinilor chinezești în Europa, Valdis Dombrovskis a afirmat că s-a făcut această investigație și „am găsit finanțare care contravine regulilor europene în industria auto, drept urmare, am introdus tarife antitrust împotriva acestor importuri”.

Editor : Liviu Cojan