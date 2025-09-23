Live TV

Video Mașinile de marfă și de gunoi ar putea avea acces restricționat în București. Care este propunerea PMB

Data actualizării: Data publicării:
trafic

Primăria Generală pregătește un proiect prin care își propune să reducă traficul de coșmar la orele de vârf. Una dintre propuneri este ca mașinile de marfă și de gunoi să aibă un program restricționat, informează Digi24.

În jur de 300.000 de mașini de marfă circulă pe străzile din Capitală, însă acestea nu ar trebui să fie pe străzi în orele în care este cea mai mare aglomerație, susține primarul interimar al Capitalei, care vrea să interzică accesul acestora între anumite ore, urmând modelul din alte municipii sau din alte orașe ale lumii.

De asemenea, primarul interimar își dorește de mult timp să vină cu un program în care mașinile să aprovizioneze doar noaptea magazinele, astfel încât pe timp de ziuă, acestea să nu mai blocheze unele benzi.

Prin urmare, prin acest proiect este propus și un interval pentru restricționare a mașinilor de marfă și de salubritate, pentru a fi mai liber traficul în orele de vârf și anume segmentele orare 7-9 și 16-19. Atunci nu ar avea voie aceste mașini mari pe străzi.

Această măsură însă nu este suficientă pentru a elibera cu totul traficul, susține municipalitatea, astfel că se dorește inclusiv încurajarea cetățenilor în ceea ce privește lăsarea mașinii personale acasă și alegerea transportului în comun.

În acest moment sunt în lucru 12km de bandă de circulație dedicată transportul lui în comun, în condițiile în care, în prezent, deja în Capitală sunt 50km de astfel de benzi.
Până atunci, însă, datele mai arată și că 250 de intersecții sunt conectate acum la sisteme de semaforizare inteligentă, iar până în anul 2026 ar urma ca 500 de intersecții să meargă prin acest sistem.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
masina de politie scoala bucuresti
2
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Avioane MiG-31
3
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
caseta audio banda magnetica
4
Caseta audio revine: chinezii au reușit să folosească banda ei drept suport de stocare cu...
Angelina Jolie
5
Angelina Jolie: „Îmi iubesc țara, dar nu o recunosc în acest moment”
A urcat pe scenă și a făcut liniște în sală, la gala Balonului de Aur
Digi Sport
A urcat pe scenă și a făcut liniște în sală, la gala Balonului de Aur
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Andrius-Kubilius
România și alte șase țări UE participă la dezbaterea privind „zidul...
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Liderii Coaliției discută acum cu Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni...
fugarul emil ganj
Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj...
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor, despre amenințarea lui Ilie Bolojan cu demisia: „Poţi...
Ultimele știri
Cum arată lucrările pe Autostrada 7, lotul 3 dintre Ploiești și Buzău. Lucrările au ajuns la 81%
UE a semnat un acord de liber schimb cu Indonezia, după războiul tarifar început de Donald Trump
Mihai Fifor reia atacurile PSD la adresa Dianei Buzoianu: „Preferă să fie avocatul unor grupuri de presiune”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
david popovici
David Popovici, dezamăgit de întârzierea redeschiderii bazinului de la „Lia Manoliu”. „Mai mulți copii ar avea șansa să concureze”
tevi din santier pentru reabilitarea rețelei de termoficare, în București
Lucrări la sistemul de încălzire din București, în cinci sectoare: sunt afectate sute blocuri și un spital, dar și mai multe firme
Președintele USR Dominic Fritz
USR nominalizează un antreprenor pentru funcția de prefect al Capitalei. Câte prefecturi a primit partidul de la PSD
politia-masina-3-2
Un șofer băut a lovit cu maşina un refugiu de tramvai din București, apoi a intrat într-un stâlp de iluminat şi într-un gard
Stelian Bujduveanu.
Stelian Bujduveanu vrea reorganizarea Primăriei Capitalei. „E necesară. Sunt și angajaţi care taie frunze la căini”
Partenerii noștri
Pe Roz
Marte intră în Scorpion și tot ce era superficial dispare, iar ce contează iese la iveală. Patru zodii vor fi...
Cancan
Ea este femeia din Mihăilești, Giurgiu, ucisă de soț! Ela și-a presimțit moartea: Nu mă prinde 1 octombrie
Fanatik.ro
Vestiarul FCSB, pe un butoi cu pulbere: „Ceva se întâmplă! Este clar că există şi o problemă acolo”
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Gigi Becali a povestit ce a vorbit cu Meme Stoica despre Baiaram în timpul meciului Oțelul – Craiova. Ce...
Adevărul
Planurile secrete ale Rusiei și Ungariei de a distruge România. Ajutorul neașteptat primit de români și...
Playtech
'Dacă soţia moare înaintea mea, moştenesc averea socrilor?'. Răspunsul oferit de avocaţi la întrebarea ciudată
Digi FM
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan de la statul român. Liliana Grădinaru s-a retras din învățământ pe...
Digi Sport
Camerele au surprins totul: gestul făcut de Lamine Yamal, imediat după finalul ceremoniei de la Balonul de Aur
Pro FM
Adevărul despre viața lui Britney Spears după divorț și cariera de top. Apropiat: „Este înconjurată de...
Film Now
Salma Hayek, emoționată la majoratul fetei sale: "O forță de neoprit, o inimă bună, fiica mea de vis"...
Adevarul
Autostrada cu tuneluri din vest prinde contur. Pasajul spectaculos de 1,1 kilometri se înalță la intrarea în...
Newsweek
Lovitură dură în instanță. Nu se dau bani în plus la pensie pentru grupele de muncă
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Alexandra Grant și Keanu Reeves s-au căsătorit în secret?! Ce spune agentul actorului despre speculațiile...
UTV
Madonna șochează cu o rochie transparentă și anunță oficial lansarea unui nou album dance în 2026