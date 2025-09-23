Primăria Generală pregătește un proiect prin care își propune să reducă traficul de coșmar la orele de vârf. Una dintre propuneri este ca mașinile de marfă și de gunoi să aibă un program restricționat, informează Digi24.

În jur de 300.000 de mașini de marfă circulă pe străzile din Capitală, însă acestea nu ar trebui să fie pe străzi în orele în care este cea mai mare aglomerație, susține primarul interimar al Capitalei, care vrea să interzică accesul acestora între anumite ore, urmând modelul din alte municipii sau din alte orașe ale lumii.

De asemenea, primarul interimar își dorește de mult timp să vină cu un program în care mașinile să aprovizioneze doar noaptea magazinele, astfel încât pe timp de ziuă, acestea să nu mai blocheze unele benzi.

Prin urmare, prin acest proiect este propus și un interval pentru restricționare a mașinilor de marfă și de salubritate, pentru a fi mai liber traficul în orele de vârf și anume segmentele orare 7-9 și 16-19. Atunci nu ar avea voie aceste mașini mari pe străzi.

Această măsură însă nu este suficientă pentru a elibera cu totul traficul, susține municipalitatea, astfel că se dorește inclusiv încurajarea cetățenilor în ceea ce privește lăsarea mașinii personale acasă și alegerea transportului în comun.

În acest moment sunt în lucru 12km de bandă de circulație dedicată transportul lui în comun, în condițiile în care, în prezent, deja în Capitală sunt 50km de astfel de benzi.

Până atunci, însă, datele mai arată și că 250 de intersecții sunt conectate acum la sisteme de semaforizare inteligentă, iar până în anul 2026 ar urma ca 500 de intersecții să meargă prin acest sistem.

Editor : Sebastian Eduard