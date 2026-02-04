Cum vrea Guvernul să salveze Combinatul Liberty de la Galați

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri, că intenţia Guvernului este de a declara obiectiv de importanţă strategică Combinatul Liberty Galaţi, pentru a putea fi demarată o licitaţie internaţională pentru preluarea lui. El a menţionat că trebuie asigurată siguranţa combinatului în perioada următoare şi plăţile pentru angajaţi.

„Un aspect important derivat din politicile care ţin de componenta de gaz sunt şi acţiunile de salvare ale Combinatului de la Galaţi, Combinatul Liberty, pe care ne propunem să-l declarăm obiectiv de importanţă strategică”, a anunţat, miercuri, într-o conferinţă de presă, premierul Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, scopul este de a fi demarată o procedură de licitaţie internaţională pentru preluarea combinatului.

„Să asigurăm siguranţa combinatului în lunile următoare şi plăţile pentru oamenii care sunt acolo, sub formă de ajutoare în aşa fel încât să nu ne pierdem angajaţii şi să creăm o problemă importantă în zona Galaţi”, a mai declarat premierul.

Întrebat cât va dura procedura privind combinatul de la Galați, Ilie Bolojan a răspuns: „Ar trebui să dureze câteva luni de zile. Cred că e o soluție care reprezintă o încercare de a menține acest combinat într-o stare de funcționalitate”, a explicat premierul.

Mii de angajați de la Liberty Galați sunt în șomaj tehnic

Cartel Alfa anunţa, în 13 ianuarie, că peste 3.000 de salariaţi de la Combinatul Liberty Galaţi sunt în şomaj tehnic, cu salarii restante de luni de zile, iar unul dintre ei a intrat în greva foamei.

În 7 noiembrie 2025, şapte dintre percheziţiile făcute în cadrul Operaţiunii JUPITER aveau loc în judeţele Galaţi şi Ilfov, dar şi în Capitală, într-un dosar care vizează delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală, cu prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro.

În dosar era vizat Combinatul Liberty Galaţi.

Potrivit procurorilor, persoanele cu funcţii de conducere din cadrul societăţii comerciale au acţionat în vederea delapidării acesteia prin intermediul unor entitaţi afiliate înregistrate în alte jurisdicţii, acestea din urmă fiind implicate şi în crearea unor circuite evazioniste, în acest sens fiind folosite ca documente justificative o serie de contracte de achiziţii bunuri sau prestări servicii care nu au avut la bază operaţiuni reale, precum şi contracte de împrumut fictive.

Infracţiunile s-ar fi comis prin mai multe mecanisme, fiind înregistrate tranzacţii inclusiv cu GAZPROM Rusia.

Prejudiciul estimat în dosar se ridică la 300 de milioane de euro.

În 25 noiembrie 2025 a avut loc prima întâlnire de lucru a Comitetului interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galaţi S.A şi S.C. Liberty Tubular Products Galaţi – S.A.

