Live TV

Cum vrea Guvernul să salveze Combinatul Liberty de la Galați

Data publicării:
Combinatul siderurgic Liberty Galaț
Foto: Inquam Photos / Ovidiu Iordachi
Din articol
Mii de angajați de la Liberty Galați sunt în șomaj tehnic

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri, că intenţia Guvernului este de a declara obiectiv de importanţă strategică Combinatul Liberty Galaţi, pentru a putea fi demarată o licitaţie internaţională pentru preluarea lui. El a menţionat că trebuie asigurată siguranţa combinatului în perioada următoare şi plăţile pentru angajaţi.

„Un aspect important derivat din politicile care ţin de componenta de gaz sunt şi acţiunile de salvare ale Combinatului de la Galaţi, Combinatul Liberty, pe care ne propunem să-l declarăm obiectiv de importanţă strategică”, a anunţat, miercuri, într-o conferinţă de presă, premierul Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, scopul este de a fi demarată o procedură de licitaţie internaţională pentru preluarea combinatului.

„Să asigurăm siguranţa combinatului în lunile următoare şi plăţile pentru oamenii care sunt acolo, sub formă de ajutoare în aşa fel încât să nu ne pierdem angajaţii şi să creăm o problemă importantă în zona Galaţi”, a mai declarat premierul.

Întrebat cât va dura procedura privind combinatul de la Galați, Ilie Bolojan a răspuns: „Ar trebui să dureze câteva luni de zile. Cred că e o soluție care reprezintă o încercare de a menține acest combinat într-o stare de funcționalitate”, a explicat premierul.

Mii de angajați de la Liberty Galați sunt în șomaj tehnic

Cartel Alfa anunţa, în 13 ianuarie, că peste 3.000 de salariaţi de la Combinatul Liberty Galaţi sunt în şomaj tehnic, cu salarii restante de luni de zile, iar unul dintre ei a intrat în greva foamei.

În 7 noiembrie 2025, şapte dintre percheziţiile făcute în cadrul Operaţiunii JUPITER aveau loc în judeţele Galaţi şi Ilfov, dar şi în Capitală, într-un dosar care vizează delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală, cu prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro.

În dosar era vizat Combinatul Liberty Galaţi.

Potrivit procurorilor, persoanele cu funcţii de conducere din cadrul societăţii comerciale au acţionat în vederea delapidării acesteia prin intermediul unor entitaţi afiliate înregistrate în alte jurisdicţii, acestea din urmă fiind implicate şi în crearea unor circuite evazioniste, în acest sens fiind folosite ca documente justificative o serie de contracte de achiziţii bunuri sau prestări servicii care nu au avut la bază operaţiuni reale, precum şi contracte de împrumut fictive.

Infracţiunile s-ar fi comis prin mai multe mecanisme, fiind înregistrate tranzacţii inclusiv cu GAZPROM Rusia.

Prejudiciul estimat în dosar se ridică la 300 de milioane de euro.

În 25 noiembrie 2025 a avut loc prima întâlnire de lucru a Comitetului interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galaţi S.A şi S.C. Liberty Tubular Products Galaţi – S.A.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
controlor
1
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
profimedia-0547817867
2
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
3
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
Alegeri Ungaria
4
Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria...
baza militara rusa
5
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
Scandal de proporții! A mers în club și nu s-a putut abține: "Salut, sunt aici cu mama ta"
Digi Sport
Scandal de proporții! A mers în club și nu s-a putut abține: "Salut, sunt aici cu mama ta"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
primaria capitalei
Când va fi tranșată aplicarea referendumului privind bugetul Capitalei. Anunțul prim-ministrului Bolojan despre viitorul Bucureștiului
Natural,Gas,Cost,Growth,Concept,With,Gas,Burners,And,Stock
Liberalizarea gazelor, amânată până în 2027. Ilie Bolojan anunță o perioadă tranzitorie, „cu un preţ care nu va mai fi plafonat”
oameni la ghiseul de taxe si impozite
Răspunsul lui Ilie Bolojan pentru Kelemen Hunor, care vrea scăderea impozitelor locale: Trebuie schimbată legea
restrictii retele sociale minori adolescenti
Prim-ministrul respinge interzicerea accesului copiilor la rețele sociale. Motivul: e greu de implementat
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan, despre propunerile PSD de protecție a unor categorii vulnerabile: De acord, dar nu am discutat în coaliție sau guvern de ele
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: Încheiem măsurile de ajustare bugetară, lucrăm la cele...
US releases thousands of Epstein investigation files under transparency law deadline
Cazul Epstein, un „dans al vampirilor” din elitele occidentale. Maria...
ID284175_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Răspunsul premierului la acuzațiile SUA despre influențarea...
sua - atac isis siria
SUA au atacat ținte ale Statului Islamic în Siria: „Înfrângerea...
Ultimele știri
CONPET S.A., ţinta unui atac cibernetic. Societatea se ocupă de transportul ţiţeiului şi gazolinei
Poluare cu produse petroliere pe Dunăre, în zona Giurgiu, după scufundarea unei nave. Ce spun specialişti de la „Apele Române”
Kelemen Hunor, după raportul SUA: Suntem exemplul negativ în disputa dintre Washington și Bruxelles. Ce propune liderul UDMR
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Ce a scris medicul Alin Neacșu în biletul de ADIO, înainte de a-și pune capăt zilelor în propriul cabinet
Fanatik.ro
Tatăl fraților Diana și Tibi, copiii înecați în pârâu, a căzut din picioare: n-a mâncat nimic de 2 zile...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Claudiu Niculescu a semnat și revine în SuperLiga după 8 ani. Exclusiv
Adevărul
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat...
Playtech
Fără urmă de remuşcare! Cum a apărut sora criminalului lui Mario Berinde în public, oamenii s-au revoltat! Nu...
Digi FM
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata: Laurențiu Reghecampf a spus "DA" și semnează până în 2028!
Pro FM
Veronica Berti, reacție fermă când a fost întrebată dacă este geloasă pe admiratoarele soțului ei. Sunt...
Film Now
Julia Roberts, declarație de dragoste pentru Danny Moder. Cum își cresc cei trei copii și de ce se consideră...
Adevarul
Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra unui risc ascuns care îi...
Newsweek
Bolojan, anunț surpriză despre ajutorul de 1.000 lei la pensie propus de PSD. „Trebuie să găsim bani”
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Christian Bale, câte șase ore pe zi pe scaunul de machiaj, la filmările "The Bride!": "Țipam din toți...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”