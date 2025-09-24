Chirurgul acuzat de malpraxis de o pacientă, în urma unei operații la sâni, a fost destituit din funcția de șef de secție și este acum cercetat disciplinar. O femeie de 55 de ani spune că a rămas mutilată după o intervenție estetică ce a fost făcută la Spitalul Municipal din Beiuș.

Este vorba despre medicul Sorin Ianceu, care este șeful secției de chirurgie generală de la spitalul din Beiuș.

El este acuzat de o pacientă că în cursul lunii august a efectuat o operație de lifting mamar în spitalul din Beiuș, iar în urma acestei operații făcute greșit, spune pacienta, aceasta s-a ales cu necroze la ambii sâni, a simțit dureri imediat după operație și a avut nevoie de îngrijiri medicale la secția de primiri urgențe a spitalului din Satu Mare, potrivit jurnalistului Digi 24 Bogdan Băcilă.

Aici s-au și cunoscut, de fapt, cei doi, pentru că soția medicului efectuează injecții cu acid hialuronic într-un salon de înfrumusețare din acest oraș și i-a propus să apeleze la serviciile medicului Sorin Ianceu, iar ulterior s-a produs acest malpraxis. În urma acestuia, pacienta a depus plângere penală și l-a reclamat pe medic la Colegiul Medicilor Bihor.

Sorin Ianceu s-a apărat, spunând că a făcut o simplă biopsie pentru a verifica dacă ganglionii din sânii femeii nu prezintă semnele unui început de boală oncologică.

Între timp, conducerea spitalului a decis să îl destituie din funcția de șef de secție, iar cazul său va fi discutat în comisiile de etică și disciplină ale unității medicale, pentru a se lua și alte măsuri administrative.

Sorin Ianceu este cunoscut pentru accidentul din Apuseni, din 2014, când a supraviețuit în urma prăbușirii avionului pilotat de Adrian Iovan.

