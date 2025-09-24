Live TV

Video Medicul din Bihor acuzat de malpraxis de o pacientă a fost demis din funcția de șef de secție și este cercetat disciplinar

Data publicării:
malpraxis ginecolog ThinkstockPhotos-491089598

Chirurgul acuzat de malpraxis de o pacientă, în urma unei operații la sâni, a fost destituit din funcția de șef de secție și este acum cercetat disciplinar. O femeie de 55 de ani spune că a rămas mutilată după o intervenție estetică ce a fost făcută la Spitalul Municipal din Beiuș.

Este vorba despre medicul Sorin Ianceu, care este șeful secției de chirurgie generală de la spitalul din Beiuș.

El este acuzat de o pacientă că în cursul lunii august a efectuat o operație de lifting mamar în spitalul din Beiuș, iar în urma acestei operații făcute greșit, spune pacienta, aceasta s-a ales cu necroze la ambii sâni, a simțit dureri imediat după operație și a avut nevoie de îngrijiri medicale la secția de primiri urgențe a spitalului din Satu Mare, potrivit jurnalistului Digi 24 Bogdan Băcilă.

Aici s-au și cunoscut, de fapt, cei doi, pentru că soția medicului efectuează injecții cu acid hialuronic într-un salon de înfrumusețare din acest oraș și i-a propus să apeleze la serviciile medicului Sorin Ianceu, iar ulterior s-a produs acest malpraxis. În urma acestuia, pacienta a depus plângere penală și l-a reclamat pe medic la Colegiul Medicilor Bihor.

Sorin Ianceu s-a apărat, spunând că a făcut o simplă biopsie pentru a verifica dacă ganglionii din sânii femeii nu prezintă semnele unui început de boală oncologică.

Între timp, conducerea spitalului a decis să îl destituie din funcția de șef de secție, iar cazul său va fi discutat în comisiile de etică și disciplină ale unității medicale, pentru a se lua și alte măsuri administrative.

Sorin Ianceu este cunoscut pentru accidentul din Apuseni, din 2014, când a supraviețuit în urma prăbușirii avionului pilotat de Adrian Iovan.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Su-24M rusesc
1
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
2
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen
3
„Cel mai grav atac asupra infrastructurii”. Premierul danez reacționează după ce drone au...
fugarul emil ganj
4
Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112...
FFM_6282
5
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a ONU
Digi Sport
Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a ONU
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Horaţiu Potra
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
lia olguta vasilescu paul stanescu
Dispute în PSD. Surse: Fratele lui Paul Stănescu a fost înlocuit de...
avion care decoleaza
Zeci de infractori condamnați în Anglia, expulzați în România cu bani...
avion militar a330 spania
O nouă tentativă de sabotaj aviatic a Rusiei. A fost bruiat un avion...
Ultimele știri
Fii salvator. Prim ajutor în intoxicația cu substanțe caustice
Un bărbat a fost arestat în Marea Britanie în legătură cu atacul cibernetic asupra unor mari aeroporturi europene
Bărbatul acuzat că a violat o tânără angajată a unui hotel din Alba Iulia, pretinzând că e client, a fost arestat. El este recidivist
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
intstrumente sala operatie 3
Chirurg acuzat de malpraxis: o pacientă spune că s-a internat pentru lifting mamar și s-a ales cu altă operație
hol spital
Un tânăr diagnosticat greșit la un spital din Bistrița trebuie să primească daune de un milion de euro
alexandru rafila
Alexandru Rafila și-a tipărit bilanțul de 1.300 de zile în fruntea Ministerului Sănătății. Ce lipsește din prezentarea oficială
Institutul Național de Medicină Legală
Cinci medici de la INML au fost puşi sub acuzare pentru muşamalizarea unui caz de malpraxis, soldat cu moartea unei femei
spital baia mare
Anchetă la Spitalul din Baia Mare: O pacientă a murit după ce ar fi primit un medicament la care era alergică
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Soare în Balanță - Neptun retrograd în Berbec aduce adevărurile incomode la suprafață. Ce părea...
Cancan
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
Fanatik.ro
„M-a costat aproape 2 milioane de euro”. Gigi Becali a vorbit despre cel mai scump transfer făcut la FCSB de...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Războiul Șumudică – Mandorlini e abia la început: „Probabil mai rămâne vreo 3 ani prin tribună la CFR, că nu...
Adevărul
Vârcolacii, luptătorii din umbră ai lui Hitler. Comandourile care au semănat teroare în rândul Aliaților și a...
Playtech
Cum se folosesc tichetele de energie. ANPIS anunță că peste 270.000 de români le-au primit
Digi FM
De ce s-a pocăit actrița Diana Dumitrescu: "Sunt o fiică a Domnului". A renunțat la religia ortodoxă și a...
Digi Sport
Novak Djokovic s-a răzgândit! Decizia luată, la două săptămâni după ce și-a luat familia și s-a mutat în...
Pro FM
Roxana Nemeș a născut gemeni, fată și băiat. Prima imagine duioasă cu mămica și copiii: "O iubire pe care nu...
Film Now
Keanu Reeves, cu barbă, într-o zi obișnuită, în NYC. Imaginile, după ce a negat zvonurile despre căsătoria cu...
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră...
Newsweek
Instanța refuză creșterea pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă. Ce cale de atac mai există
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Legătura dintre matcha și deficiența de fier. Când devine periculoasă această băutură și care sunt persoanele...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Dolph Lundgren, la aproape un an de când a învins cancerul: "A fost o luptă grea. Sunt mai blând cu corpul...
UTV
Lori Harvey, topless în Mexic. Fotografiile cu Damson Idris au reaprins zvonurile despre împăcare