Mesajul regelui Charles al III-lea pentru România, de Ziua Națională: „Vă transmitem cele mai calde urări”

Data publicării:
King Charles in Aberdeen, UK.
Foto: Regele Charles al III-lea / Sursa foto: Profimedia Images

Ambasada Regatului Unit la București a transmis un mesaj de felicitări Administrației Prezidențiale și Ministerului de Externe, din partea regelui Charles al III-lea, cu ocazia Zilei Naționale a României.

Soția mea și cu mine suntem încântați să transmitem Excelenței dvs, și poporului român cele mai calde urări, cu ocazia Zilei Naționale.

Sunt încântat că țările noastre împărtășesc legături atât de strânse și sunt nerăbdător să continuăm să consolidăm prietenia noastră.

Este speranța și ambiția mea ca națiunile noastre să colaboreze pentru un impact pozitiv în ceea ce privește problemele de mediu, care ne afectează pe toți, la nivel global.

Soția mea și cu mine suntem încântați să vă transmitem cele mai bune urări dumneavoastră și tuturor românilor, în anul ce vine”, a transmis regele Charles al III-lea președintelui Nicușor Dan.

