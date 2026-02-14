Premieră post-Războiul Rece: forța de descurajare nucleară, în atenția Europei. „Un drum dificil către a deveni o putere mondială”

Când, în martie 2025, Statele Unite au încetat temporar să mai împărtășească informații militare cu Ucraina, rezultatele au fost imediate. Forțele din Kiev au suferit înfrângeri decisive pe câmpul de luptă, în timp ce aliații europeni priveau cu groază. Întreruperea a durat doar câteva zile, dar a provocat valuri de șoc în Europa, pe măsură ce se contura o nouă realitate: Washingtonul nu mai era un partener militar de încredere, iar continentul avea nevoie de un plan B, scrie Bloomberg.

Europa s-a luptat să mențină Statele Unite, din ce în ce mai ostile, în NATO, în timp ce țările se grăbesc să se reînarmeze. Și acum, pentru prima dată de la sfârșitul Războiului Rece, capitalele europene discută despre cum să-și dezvolte propria forță de descurajare nucleară, potrivit unor persoane familiarizate cu subiectul, care citează conversații între militari și guverne.

Europa depinde de SUA pentru așa-numita umbrelă nucleară, formată din armele americane staționate pe continent și pactul de apărare reciprocă al NATO. Dacă SUA nu mai poate fi de încredere, Europa se confruntă cu perspectiva sinistră de a rămâne singură cu un vecin, Rusia, care deține cel mai mare arsenal nuclear din lume.

În prezent, doar Regatul Unit și Franța dețin arme atomice. Președintele francez Emmanuel Macron ar urma să propună restului Europei o politică de descurajare nucleară într-un discurs pe care îl va ține luna aceasta, potrivit unor surse apropiate subiectului. El a evocat deja anul trecut posibilitatea extinderii umbrelei nucleare franceze asupra restului Europei, în urma evenimentelor din Ucraina.

Cu suficienți bani, alte țări europene ar putea, teoretic, să achiziționeze rachete nucleare. Dar asta ar implica alegeri dificile: costuri ridicate și încălcarea tratatelor internaționale, dacă țările doresc să-și dezvolte propriul arsenal, sau acceptarea faptului că angajamentul de a apăra un aliat implică riscul de a fi atacate la rândul lor.

„Imaginați-vă că Rusia invadează Estonia”, a spus Pavel Povdig, cercetător principal la Institutul Națiunilor Unite pentru Cercetări în domeniul Dezarmării. „Franța are următorul calcul: are capacitatea de a provoca daune importante Rusiei, dar Rusia ar răspunde cu siguranță provocând daune importante Franței. Ar fi Parisul dispus să ia în considerare o astfel de situație?”.

Europa acționează cu prudență. În timp ce oficialii abordează problema, aceștia sunt atenți la mesajele pe care le transmit Rusiei, menținând discuțiile în format bilateral sau trilateral între țările care au o încredere puternică, a declarat o persoană familiarizată cu discuțiile. Aceasta a refuzat să fie identificată din cauza caracterului sensibil al problemei.

Țările implicate în discuții găzduiesc de obicei active militare americane, sunt apropiate de Rusia și se simt direct amenințate de Vladimir Putin, a declarat persoana care are cunoștință despre discuții. Acestea au loc la un nivel militar profund, iar chiar și miniștrii ar putea să nu fie la curent, a adăugat persoana respectivă.

Descurajarea nucleară va fi un subiect fierbinte la Conferința de securitate de la Munchen, care a început vineri. Discursul lui Macron privind problema nucleară va avea loc mai târziu, în Franța, după consultări cu consilierii președintelui, potrivit unor persoane familiarizate cu calendarul evenimentelor.

Înlocuirea „umbrelei” americane cu noi arme europene este inaccesibilă pentru majoritatea țărilor, printre alte probleme, au afirmat experții. Continentul deja cheltuiește sume enorme pentru a-și spori puterea militară convențională. În 2025, Uniunea Europeană și Regatul Unit au cheltuit împreună peste 530 de miliarde de dolari pentru apărare, mai mult de jumătate din produsul intern brut al Poloniei.

Deocamdată, cea mai bună mișcare a Europei ar fi să-și dezvolte arsenalul avansat de arme non-nucleare, care poate amenința ținte valoroase din Rusia și poate descuraja o invazie, potrivit Dariei Dolzikova, cercetător senior la Royal United Services Institute.

„Nu văd o forță de descurajare nucleară paneuropeană”, a declarat Dolzikova, autoarea unui raport recent privind descurajarea nucleară în Europa. „Nu cred că acest lucru este fezabil. Ceea ce cred că se poate face este să ne întrebăm: «Cum consideră francezii și britanicii propriile mijloace de descurajare interne și cum afectează acest lucru securitatea europeană?»”.

Franța și Regatul Unit au împreună aproximativ 400 de ogive nucleare. În comparație, America are 1.670, un număr care ar putea crește după expirarea, în această lună, a tratatului New START între SUA și Rusia, care controla armele nucleare.

În ciuda arsenalului lor mai redus, focoasele franceze și britanice au suficientă putere explozivă pentru a distruge sute de orașe, potrivit Dolzikova. Rusia, în schimb, este mai agilă, având un arsenal vast care include arme mai mici, ceea ce îi oferă mai multe opțiuni în ceea ce privește țintele și modul în care răspunde la orice escaladare.

Regatul Unit și Franța cheltuiesc împreună aproximativ 12 miliarde de dolari pe an pentru întreținerea armelor lor. Aceasta reprezintă mai mult de jumătate din bugetul total al apărării Suediei, cel mai nou membru al NATO.

Convingerea alegătorilor să accepte că armele nucleare costisitoare acoperă alte țări – chiar dacă costurile nu au crescut – ar putea fi o sarcină dificilă. Atât Parisul, cât și Londra se confruntă deja cu nemulțumirile contribuabililor, pe măsură ce guvernele iau decizii bugetare dificile.

Cele două țări au purtat discuții privind modalitățile de coordonare mai eficientă a forțelor lor nucleare. Anul trecut, ele au semnat Declarația de la Northwood, în care se afirma: „Forțele noastre nucleare sunt independente, dar pot fi coordonate și pot contribui în mod semnificativ la securitatea generală a Alianței, precum și la pacea și stabilitatea zonei euro-atlantice”.

Franța ar putea staționa avioane de vânătoare cu capacitate nucleară în alte țări europene, precum Polonia, potrivit unui raport al grupului de reflecție IFRI, cu sediul la Paris. Opțiuni mai ușoare includ creșterea participării țărilor NATO la exercițiile nucleare franceze sau o aliniere mai strânsă între Franța și Grupul de planificare nucleară al NATO.

Fiecare țară ar putea investi în capacități „la cheie”, ceea ce înseamnă să dispună de toate elementele necesare pentru a construi o armă nucleară, dacă este nevoie. Dar chiar și asta necesită centrale nucleare, instalații de îmbogățire complexe și costisitoare, precum și voința politică de a încălca acordurile de neproliferare, potrivit unei persoane familiarizate cu discuțiile nucleare din Europa.

„Este o chestiune foarte complicată, deoarece forța de descurajare nucleară franceză nu este o umbrelă nucleară reală, așa cum ne oferă NATO”, a declarat premierul belgian Bart De Wever pentru Bloomberg. „Dacă vorbim despre arme nucleare, atunci vorbim despre cheltuieli foarte mari.”

Din perspectiva partenerilor lor, nu este deloc sigur că Regatul Unit și Franța vor avea întotdeauna guverne dedicate ideii de a proteja restul Europei, a afirmat Heloise Fayet, cercetătoare la IFRI. Franța va organiza alegeri prezidențiale anul viitor, iar Marine Le Pen și mâna sa dreaptă, Jordan Bardella, s-au opus în mod vocal oricărei idei de a împărți puterea de descurajare nucleară.

„Aliații noștri ar putea ajunge să creadă că nu se pot baza pe noi”, a spus Fayet. „Credibilitatea necesită acțiuni rapide și prompte pentru a crea obiceiuri.”

Între timp, NATO își intensifică mesajul de unitate. Secretarul general Mark Rutte a afirmat în repetate rânduri că americanii rămân pe deplin angajați în alianța transatlantică. Un oficial al Departamentului Apărării din Washington a declarat că SUA continuă să extindă descurajarea nucleară asupra aliaților săi.

Într-adevăr, când SUA vorbesc despre Europa care se ocupă de propria securitate, se referă la apărarea convențională. Președintele Donald Trump nu a menționat umbrela nucleară, iar SUA nu au abordat subiectul nici în privat, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune. Casa Albă nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

La rândul său, arsenalul Regatului Unit este strâns legat de cel al Statelor Unite. Deși Regatul Unit are independență operațională în ceea ce privește forța sa de descurajare nucleară, iar submarinele sunt fabricate în Marea Britanie, rachetele sale sunt construite de firma americană de apărare Lockheed Martin Corp.

Spre deosebire de Franța, Regatul Unit și-a alocat forța de descurajare nucleară apărării NATO încă din 1962, fiind singura națiune europeană care a făcut acest lucru. Acest lucru înseamnă că nu este nevoie să negocieze și să semneze acorduri bilaterale cu alți membri.

Însă provocările și costurile dezvoltării armelor nucleare care să rivalizeze cu cele ale SUA vor determina, cel mai probabil, menținerea unor obiective mai modeste la nivel european. „Dacă doriți o umbrelă nucleară cu mai multe straturi, atunci vă aflați pe un drum foarte dificil către a deveni o putere mondială”, a declarat De Wever. „Nu sunt sigur dacă Europa trebuie să meargă până la capăt.”

Citește și:

Șefa diplomației UE avertizează că „tot mai multe state ar putea dori arme nucleare în viitor”. Ce trebuie să facă Europa

Turcia afirmă că ar putea fi antrenată în cursa pentru înarmarea nucleară. Dă vina pe Iran pentru asta

Editor : A.M.G.