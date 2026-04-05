Mesajul transmis de Nicușor Dan cu prilejul Paștelui Catolic și al Floriilor: „Învierea ne reconectează la valorile umanității”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică un mesaj cu prilejul Sărbătorilor Pascale celebrate de creștinii romano-catolici și al Sărbătorii Floriilor celebrate de ortodocși.

„Tuturor credincioșilor care celebrează Învierea, le doresc ca aceste zile de sfântă sărbătoare să fie un prilej de bucurie alături de cei dragi, de speranță și liniște sufletească.

Cristos a înviat! Este mesajul esențial care ne reconfirmă încrederea în puterea vieții asupra morții, a adevărului asupra minciunii, a luminii asupra întunericului.

Învierea ne reconectează la valorile profunde ale umanității – compasiunea, responsabilitatea pentru semeni și solidaritatea. Acestea sunt valorile pe care ne dorim să construim în continuare o societate liberă, în care conviețuim cu toții în pace.

Pentru cei care celebrează astăzi Duminica Floriilor, Intrarea Domnului în Ierusalim vestește Paștele și ne amintește, simbolic, de însemnătatea iertării și a echilibrului, a sacrificiului și a devotamentului pentru ceilalți.

La mulți ani celor care își sărbătoresc ziua onomastică de Florii!,” este mesajul transmis de Nicușor Dan.

