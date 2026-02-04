Live TV

Militari din SUA, aduși la baza Mihail Kogălniceanu cu avionul echipei de fotbal american New England Patriots

Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta
Avionul echipei New England Patriots a aterizat la Constanța. Militari americani, transportați cu aeronava. Foto Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta/ Facebook

O aeronavă cu însemnele echipei de fotbal american New England Patriots a aterizat pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu din județul Constanța. Avionul a fost folosit pentru transportul soldaților americani care au ajuns în România.

Informația a fost făcută publică de Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța, într-o postare pe Facebook, unde sunt oferite detalii despre aeronava folosită.

„Echipa de fotbal american New England Patriots deține două avioane Boeing 767-300ER (înregistrate N36NE și N225NE), operate de Omni Air International pentru deplasarea echipei. Aceste aeronave au o grafică personalizată în culorile albastru, alb și roșu, cu logo-ul echipei pe coadă și inscripția „New England Patriots”,” scrie în postare.

Reprezentanții aeroportului precizează că aeronavele sunt utilizate și în alte scopuri atunci când nu sunt folosite de echipa de fotbal american.

„Când nu sunt folosite de echipă, avioanele sunt operate de Omni Air pentru misiuni de charter, inclusiv transport militar. Performanță, stil și versatilitate — exact ca Patriots”, au scris reprezentanții Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța, pe Facebook.

