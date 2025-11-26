Diana Buzoianu a vorbit miercuri, la Digi24, despre lucrările realizate la Vidraru și Paltinu. Ministra Mediului a precizat că acestea nu reprezintă niciun fel de pericol pentru oamenii din aval, ci „sunt făcute tocmai pentru a da mai multă siguranță” și „pentru a le face mai eficiente”.

„Sunt două lucrări care au loc împreună cu Hidroelectrica, împreună cu Apele Române. Toate autoritățile știu de aceste lucrări. Sunt două lucrări total separate, deci n-au legătură între ele. Sunt controlate, sunt făcute tocmai pentru a realiza anumite obiective în zonele respective. Dacă la Vidraru este vorba de o retehnologizare care trebuie să fie făcută, practic apa este luată de acolo și se dă drumul controlat pentru a vedea unde mai sunt probleme, pentru a se face remedierile și pentru a întări astfel infrastructura din zona respectivă, la Paltinu este vorba de o colmatare care a fost descoperită acum câteva săptămâni sau acum câteva luni și a trebuit să fie scăzut nivelul apei pentru a se putea elibera zona respectivă”, a afirmat Diana Buzoianu.

„În aceste condiții, vă dați seama, funcția principală de producere de energie nu mai este realizată. Dar tocmai pentru că avem nevoie de aceste lucrări ca să fie realizată această funcție principală de a produce energie, ele sunt, repet, controlate, nu reprezintă niciun fel de pericol pentru oamenii din aval. Din contră, ele sunt făcute tocmai pentru a da mai multă siguranță pentru aceste lucrări pe viitor și pentru a le face mai eficiente”, a răspuns ministra Mediului, întrebată dacă se mai produce electricitate la Vidraru.

Întrebată dacă lucrările nu ar trebui realizate etapizat, Buzoianu a afirmat: „Hidroelectrica, evident, are cuvântul cel mai important de spus în acest în acest moment și lucrările sunt făcute cu specialiști, adică sunt făcute cu absolut toate echipele pe teren. Nu există niciun fel de pericol”.

Ministra a precizat că nu poate oferi un termen concret de realizare a lucrărilor, întrucât există posibilitatea ca acestea să dureze mai mult.

„Repet, la Vidraru, de exemplu, ce se întâmplă este că se acumulează apă, se de drumul la apă într-o anumită cantitate controlată, se verifică dacă mai sunt probleme, se rectifică. Trebuie mai întâi să vedem exact de câte ori mai este nevoie să fie făcute astfel de exerciții controlate”.

Aceasta a explicat că oamenii din Ploiești și Câmpina nu sunt afectați, adăugând că alimentarea cu apă potabilă este în continuare accesibilă pentru toată lumea.

„Acestea nu sunt lucrări, din câte am înțeles eu, care să dureze foarte mult. Sunt făcute pentru ca pe viitor să funcționeze mult mai bine și să fie mai eficient, să ajungă apă mult mai corect și la toate comunitățile. Nu există niciun fel de pericol pentru comunități, iar accesul la apă este asigurat”.

Amintim că lacul de acumulare de la barajul Vidraru a fost golit pentru prima dată în cei aproape 60 de ani de existență pentru realizarea unor lucrări de retehnologizare.

