Live TV

Video Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la nivelul normal. A fost golit și Lacul Paltinu

Data actualizării: Data publicării:
barajul vidraru barajul paltinu
Foto: capturi video Digi24

Lacul de acumulare de la barajul Vidraru a fost golit pentru prima dată în cei aproape 60 de ani de existență pentru realizarea unor lucrări de retehnologizare. Deversarea apei a lăsat în urmă imagini rare, în jurul cărora s-au construit numeroase conspirații. Scoaterea aurului de pe fundul lacului Vidraru sau apariția satului care a fost înghițit de ape sunt doar câteva dintre poveștile care s-au viralizat între timp. În același timp este golit și lacul de acumulare de la barajul Paltinu, tot pentru lucrări.

Golirea controlată a barajului Vidraru a început în urmă cu aproape 4 luni și este necesară pentru modernizarea echipamentelor.

După ce lacul Vidraru a fost secat, au ieșit la suprafață ruinele unor ambarcațiuni dar și pontoane care s-au scufundat în urmă cu mai bine de 20 de ani.

Unii turiști au venit special să vadă peisajul rar de pe Valea Argeșului.

Imediat dupa ce a început deversarea controlată a lacului Vidraru au aparut și primele informații false: pe de o parte, francezii care au venit să caute aurul de pe fundul lacului, care ar fi venit să ia apa cu cisterna să o ducă în Franta; pe fundul acestui lac a apărut un sat care a fost înecat în urmă cu 60 de ani.

Citește și Ministrul Mediului, despre fake-news-urile distribuite pe TikTok privind golirea Lacului Vidraru: Suntem într-un război hibrid

Proiectul de retehnologizare costă 225 de milioane de euro, iar lucările ar trebui să se încheie la finalul lunii februarie 2026.

Autoritățile intervin și la Barajul Paltinu de pe Valea Doftanei, din județul Prahova. În urma verificărilor periodice din vară, specialiștii au constatat o problemă la vanele de golire de pe fundul lacului. Astfel, reprezentanții Apelor Române au decis golirea parțială și controlată a lacului de acumulare.

Irina Mircea, purtător de cuvânt Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița: „Cota optimă pentru realizarea lucrărilor este de 603 metri, iar nivelul maxim al acumulării va fi de 30 de metri față de marginea inferioară a golirii de fund”.

Oamenii spun că nu au mai văzut niciodată lacul atât de gol.

Lucrările vor continua până când specialiștii vor stabili soluția optimă de remediere.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
harta moldova romania ucraina marea neagra
1
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia...
Grape vines, Languedoc, France, Europe
2
Franța va cheltui 130 de milioane de euro pentru defrișarea plantațiilor de viță de vie...
Hotel Furnica
3
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
ionut mosteanu
4
Ionuț Moșteanu, explicații cu privire la studiile sale: „Am oprit Automatica, pentru a...
om in vant si ninsoare
5
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
Dramatic! Cristi Chivu i-a spus "adio", iar la trei luni distanță s-a retras la 26 de ani
Digi Sport
Dramatic! Cristi Chivu i-a spus "adio", iar la trei luni distanță s-a retras la 26 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Inundații în județul Galați.
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
orga raul dambovita
Starea deplorabilă a râului Dâmbovița din Capitală, scoasă la iveală odată cu lucrările din Piața Unirii. Ce se află pe fundul acestuia
anar apele romane sediu bucuresti
Control la Apele Române: Numărul de controale, în scădere. Avertismentele, în creştere. Doar 20% dintre amenzi, încasate
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
„Înmormântăm staţiunea Mamaia Nord”, avertizează preşedintele Asociaţiei Operatorilor de Plajă Năvodari. Nemulțumirea lui Lucian Marcu
ploaie torentiala,
Cantități uriașe de ploi în județul Constanța: s-au înregistrat şi 174,5 l/mp. Care este situația actuală
Recomandările redacţiei
Nicusor Dan si Sorin Grindeanu INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Râdeți cu el sau de el?” Cum l-a primit Opoziția pe Nicușor Dan în...
vladimir putin
Prima reacție a lui Vladimir Putin la planul de pace SUA-Ucraina...
Nato Conducts Air And Missile Defence Exercise On Eastern Flank
România se înarmează. MApN cumpără rachete din Franța. Contract de...
Paris, France - May 14, 2020: Young woman on her bike with a surgical mask to protect herself from covid-19 in a street in Paris
Peste 200 de femei susțin că au fost drogate de un înalt funcționar...
Ultimele știri
Bosnia a refuzat să autorizeze aterizarea avionului care îl transporta pe şeful diplomaţiei ungare
Oana Țoiu, despre planul de pace pentru Ucraina: „Stabilitatea regiunii noastre depinde de asta”
Ce sunt rachetele Manpads Mistral, cumpărate de Armata României și cum se compară ele cu alte sisteme similare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cel mai mare regret al prințesei Diana. Ce i-ar fi mărturisit Lady Di prietenei sale cu 10 zile înainte de...
Cancan
Motivul pentru care mama din Timișoara și-a înjunghiat fiica de 10 ani! A vrut să se răzbune
Fanatik.ro
Vila de protocol pregătită pentru Traian Băsescu, ”deturnată” de Ilie Bolojan pentru Nicușor Dan? Premierul a...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Chinul neștiut prin care a trecut Denis Alibec la FCSB! Când revine pe teren după operația suferită. Exclusiv
Adevărul
ArcelorMittal va fi preluată de compania miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov
Playtech
În cât timp primeşti ajutorul de deces, în 2025: lista actualizată a actelor necesare
Digi FM
Un bărbat s-a deghizat în mama lui decedată pentru a-i încasa pensia. Cum a fost descoperită "farsa" care a...
Digi Sport
În mai puțin de 24 de ore! Barcelona i-a decis soarta lui Ronald Araujo, după nota 1 cu Chelsea
Pro FM
Romina Power, confesiuni despre dispariția fiicei sale: „Dacă ar fi fost moartă, aș fi simțit!” Ce a spus...
Film Now
Scenele intime dintre Ariana Grande și Jonathan Bailey, eliminate din „Wicked: For Good”. Au fost considerate...
Adevarul
Legătură îngrijorătoare între un obiect de uz cotidian și bolile cardiace. Ce au descoperit cercetătorii
Newsweek
Surpriză: Casa de Pensii primește sute de milioane de la Guvern în noiembrie. Se duc în creșterea pensiilor?
Digi FM
Ce vrea să facă fiica Ronei Hartner după ce devine majoră. Cine are grijă de ea acum, la doi ani de la...
Digi World
Cele două numere simple care îți pot prezice riscul de boli cardiace. Cum le poți măsura și îmbunătăți
Digi Animal World
Val de reacții după ce un bărbat s-a fotografiat cu o broască țestoasă: „Animalele nu sunt accesorii”
Film Now
Vin Diesel, despre Dwayne „The Rock Johnson”, după ani de conflicte: „A lăsat o amprentă de neșters!” Fanii...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...