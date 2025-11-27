Live TV

alexandru nazare face declaratii
Alexandru Nazare. Foto: Inquam Photos / George Călin
TVA, la cel mai mare nivel din acest an Reduceri la cheltuielile cu salariile bugetarilor Mesajul ministerului: control pe cheltuieli și colectare mai bună

Deficitul bugetar al României a ajuns la 5,7% din PIB în luna octombrie 2025, în scădere față de 6,2% din PIB în aceeași lună a anului trecut, a anunțat joi, 27 noiembrie, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul unei conferințe de presă privind execuția bugetară pe trimestrul al treilea și pentru primele zece luni ale anului.

„Față de deficitul lunii octombrie 2024, unde aveam 6,2%, în luna octombrie din acest an execuția înregistrează un deficit de 5,7%”, a declarat ministrul.

Prin deficit bugetar se înțelege diferența dintre cheltuielile și veniturile statului. Atunci când statul cheltuiește mai mult decât încasează din taxe și impozite, apare deficitul, exprimat ca procent din Produsul Intern Brut (PIB).

După primele nouă luni din 2025, deficitul bugetar se situa la 5,39% din PIB, ceea ce arată că luna octombrie a adus o ușoară deteriorare a nivelului cumulat, însă la un nivel mai bun decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

TVA, la cel mai mare nivel din acest an

Ministrul Finanțelor a anunțat o evoluție puternică pe partea de venituri, în special din colectarea TVA.

Potrivit acestuia, TVA colectat în luna octombrie a ajuns la 13,6 miliarde lei, cel mai ridicat nivel din 2025.

„Avem un plus de 2,4 miliarde de lei față de octombrie 2024 și un plus de 1,4 miliarde față de luna septembrie”, a precizat Alexandru Nazare.

TVA (Taxa pe Valoarea Adăugată) este taxa inclusă în prețul produselor și serviciilor, fiind una dintre cele mai importante surse de venit ale bugetului de stat. Un nivel ridicat al colectării poate indica o activitate economică mai intensă sau o îmbunătățire a eficienței colectării.

Pe de altă parte, Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat miercuri, 26 noiembrie, că, la prima vedere, majorarea TVA a fost o greșeală, argumentând că a cerut o analiză la partid pe impactul pe care l-au avut măsurile fiscale luate de Executiv, iar încasările nu ar fi pe măsura creșterii cotei.

Întrebat dacă a fost o greșeală majorarea TVA, șeful PSD a răspuns: „La prima vedere așa pare.”

CITEȘTE ȘI: Sorin Grindeanu sugerează că majorarea TVA a fost o greșeală: „Așa pare la prima vedere”

Reduceri la cheltuielile cu salariile bugetarilor

Pe partea de cheltuieli, ministrul Finanțelor a anunțat scăderi importante ale cheltuielilor de personal.

„Cheltuielile de personal au scăzut cu 629 de milioane de lei pe tot trimestrul III. Luna octombrie adaugă încă 562 de milioane. În trimestrul III și octombrie avem o economie de aproape 1,1 miliarde de lei”, a declarat Nazare.

Cheltuielile de personal reprezintă sumele plătite de stat pentru salariile angajaților din sectorul public, inclusiv administrație, sănătate, educație și instituții centrale și locale.

Ministrul a subliniat că aceste evoluții arată un control mai strict al cheltuielilor publice și un început de echilibrare a bugetului, însă nivelul deficitului rămâne unul ridicat, iar presiunea pe finanțele publice continuă.

Mesajul ministerului: control pe cheltuieli și colectare mai bună

Alexandru Nazare a transmis că prioritatea Ministerului Finanțelor rămâne limitarea cheltuielilor și îmbunătățirea colectării taxelor, în special a TVA, pentru a evita derapaje bugetare în ultima parte a anului.

Oficialul a arătat că datele pe luna octombrie reprezintă un semnal pozitiv, dar că România trebuie să mențină ritmul măsurilor de disciplină financiară pentru a respecta angajamentele privind consolidarea fiscală.

 

CITEȘTE ȘI: Alexandru Nazare: Rectificarea bugetară păstrează ținta de deficit de 8,4%. Peste 2 miliarde de lei merg către sănătate

