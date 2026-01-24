Live TV

Val de spargeri în Timiş: aproape jumătate de milion de euro furaţi din case. Printre păgubiţi, rectorul UVT şi manageri de spitale

Data publicării:
masina politie lumini noapte seara
Foto care are un caracter ilustrativ. Getty Images

Mai multe locuinţe din judeţul Timiş au fost sparte în ultimele zile, hoţii reuşind să fure bani şi bijuterii în valoare de aproape jumătate de milion de euro. Printre persoanele păgubite s-ar număra rectorul Universităţii de Vest din Timişoara şi cel puţin doi manageri de spitale, iar poliţiştii au deschis o anchetă pentru identificarea autorilor, potrivit News.ro.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, unele locuinţe nu aveau sistem de protecţie, alarme sau camere de supraveghere, astfel că hoţilor le-a fost destul de uşor să intre.

Printre păgubiţi s-ar afla rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, deputatul PNL Marilen Pirtea, dar şi cel puţin doi manageri de spitale. Hoţii ar fi plecat cu bani şi bijuterii, iar prejudiciul s-ar apropia de jumătate de milion de euro.

Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz.

„La data de 24.01.2026, poliţiştii Secţiei 1 Rurale Ghiroda au fost sesizaţi de către doi bărbaţi cu privire la faptul că, din locuinţele acestora, situate în localitatea Dumbrăviţa, persoane necunoscute ar fi sustras o sumă de bani şi mai multe bunuri. În cauză, poliţiştii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii situaţiei de fapt, identificării şi depistării persoanelor bănuite de comiterea faptelor şi dispunerii măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Timiş.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (51)
1
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
2
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați...
Giorgia Meloni
3
Giorgia Meloni le-a spus liderilor UE că „disputa cu Trump e o idee proastă”. Cum crede...
United States President Donald J Trump speaks to the media on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, on Tuesday, January 20, 2026. President Trump is heading to Davos, Switzerland to attend the World Economic Forum.Credit: Aaron Schwart
4
Şefii marilor companii salută decizia lui Trump de a renunța la noile tarife: „O poziţie...
Friedrich Merz Giorgia Meloni 2
5
Merz și Meloni, o apropiere care schimbă jocul în UE: „Au o chimie bună”. Germania şi...
FOTO Ce s-a întâmplat cu Vipan Kumar, la o săptămână după ce a salvat o fetiță dintr-un lac înghețat din Craiova
Digi Sport
FOTO Ce s-a întâmplat cu Vipan Kumar, la o săptămână după ce a salvat o fetiță dintr-un lac înghețat din Craiova
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
mario
Percheziţii DIICOT în satul băiatului ucis de prietenii săi, chiar în ziua înmormântării lui Mario. Detalii cutremurătoare din anchetă
Regele Filip al Belgiei
Bruxelles. Mai mulți escroci solicitau bani de la demnitari străini sau companii dându-se drept Regele Filip al Belgiei
Xi Jinping la o paradă militară
Partidul Comunist Chinez a deschis o anchetă asupra a doi înalți oficiali militari, din anturajul lui Xi Jinping
loc crima cenei
Noi date în cazul crimei din Timiș. Ce s-a găsit în sângele suspectului de 13 ani, lăsat în libertate (Surse)
martr
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața casei sale pentru a da vina pe el
Recomandările redacţiei
donald trump
Trump amenință Canada cu tarife de 100% și anunță că SUA au confiscat...
nicusor dan sustine un discurs
Ce a răspuns Nicușor Dan întrebat dacă va ceda șefia Serviciului...
Lingouri de aur
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste...
Plenary session of the European Parliament
Von der Leyen a sosit în India pentru a încheia „mama tuturor...
Ultimele știri
Ce amendă a primit un șofer din Galați, filmat în timp ce trage cu mașina o sanie pe care se aflau 4 tineri
„Rebranding” politic la Moscova. După perioada de retorică agresivă, Dmitri Medvedev caută o revenire în politica de prim-plan a Rusiei
Cum trăiesc iarna oamenii blocați în satele uitate de lume ale României: „Așa a fost dintotdeauna. Noi suntem departe de civilizație”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Universul le deschide un nou drum de pe 24 ianuarie. Cele patru zodii favorizate de astre care primesc...
Cancan
Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza
Fanatik.ro
Cea mai frumoasă jucătoare de fotbal are o relație cu ispita de la Insula Iubirii. Anunțul care uimește pe...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Actorul celebru de pe Netflix care va concura la Jocurile Olimpice de la Milano. A câștigat o medalie...
Adevărul
Cine sunt pasagerii avioanelor numiți „păduchi de poartă”. Fenomenul vizibil în aproape orice aeroport care...
Playtech
Raportul medico-legal a stabilit cauza morții lui Mario. Ce a provocat moartea adolescentului de 15 ani din...
Digi FM
Oana Roman, mesaj tranșant pentru mamele care se plâng că le este greu să crească un singur copil: „Sunt alte...
Digi Sport
Trump s-a hotărât și a surprins pe toată lumea: ”Este prea departe”. Președintele SUA nu s-a putut abține...
Pro FM
Monica Anghel, declarație de iubire pentru soțul ei, Mihai Caraivan: „Asta înseamnă dragoste!” Poza inedită...
Film Now
Ce spune Kate Hudson despre un film cu mama ei, celebra Goldie Hawn: „Poate ar trebui să dispar puțin și să...
Adevarul
Topul țărilor cu cele mai mari armate din lume. Pe ce loc se află Statele Unite, țara cu cel mai mare buget...
Newsweek
Cât e pensia contributivă, de invaliditate, de urmaș la 1 ianuarie? Pensiile speciale cu 24.000 lei mai mari
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci ouă, potrivit unui cardiolog
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat