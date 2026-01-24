Val de spargeri în Timiş: aproape jumătate de milion de euro furaţi din case. Printre păgubiţi, rectorul UVT şi manageri de spitale

Mai multe locuinţe din judeţul Timiş au fost sparte în ultimele zile, hoţii reuşind să fure bani şi bijuterii în valoare de aproape jumătate de milion de euro. Printre persoanele păgubite s-ar număra rectorul Universităţii de Vest din Timişoara şi cel puţin doi manageri de spitale, iar poliţiştii au deschis o anchetă pentru identificarea autorilor, potrivit News.ro.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, unele locuinţe nu aveau sistem de protecţie, alarme sau camere de supraveghere, astfel că hoţilor le-a fost destul de uşor să intre.

Printre păgubiţi s-ar afla rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, deputatul PNL Marilen Pirtea, dar şi cel puţin doi manageri de spitale. Hoţii ar fi plecat cu bani şi bijuterii, iar prejudiciul s-ar apropia de jumătate de milion de euro.

Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz.

„La data de 24.01.2026, poliţiştii Secţiei 1 Rurale Ghiroda au fost sesizaţi de către doi bărbaţi cu privire la faptul că, din locuinţele acestora, situate în localitatea Dumbrăviţa, persoane necunoscute ar fi sustras o sumă de bani şi mai multe bunuri. În cauză, poliţiştii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii situaţiei de fapt, identificării şi depistării persoanelor bănuite de comiterea faptelor şi dispunerii măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Timiş.

