Live TV

Ministrul Rogobete: Urmează o reclasificare a spitalelor. Care sunt consecințele. „Gândirea sovietică este cea care ne-a adus aici”

Data actualizării: Data publicării:
alexandru rogobete
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Reclasificare nu înseamnă închidere

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Timişoara, că va urma o reclasificare a spitalelor, care presupune o reaşezare a serviciilor pe care unităţile sanitare le pot oferi pacienţilor, dar acest lucru nu înseamnă că vor fi închise unităţi medicale.

„Nu toate spitalele trebuie să ofere toate tipurile de servicii. Cu această gândire sovietică am ajuns acum în situaţia în care să avem foarte multe unităţi sanitare care nu îşi pot acoperi gărzile, care nu au toate specialităţile, care nu oferă de fapt servicii pacienţilor şi acesta este un motiv discutat de ani de zile de nemulţumire din partea pacienţilor. Practic, noi nu am reuşit în ultimii zece ani, în anumite zone, să creştem accesul oamenilor la servicii de sănătate”, a argumentat ministrul Alexandru Rogobete.

Potrivit acestuia, în prezent în România există opt categorii de spitale publice, iar fiecare are un alt plan de tarifare şi propriile reguli.

„Nimeni nu mai înţelege nimic din ce se întâmplă acolo. Ideea de bază este una simplă, de a simplifica lucrurile cât se poate de mult. Vom avea spitale de importanţă strategică, adică acele spitale care au infrastructura necesară pentru a putea răspunde unei catastrofe, de exemplu, pentru a putea extinde capacitatea ATI, capacitatea blocului operator, capacitatea de intervenţie în caz că ne întâlnim cu victime multiple. Sunt acele spitale care pot oferi toate tipurile de servicii medicale de urgenţă”, a detaliat ministrul Rogobete.

Citește și

Când vor putea fi tratați primii pacienți la Centrele de Mari Arși din Timișoara și Târgu Mureș. Anunțul lui Alexandru Rogobete

Reclasificare nu înseamnă închidere

El a mai subliniat că reclasificarea spitalelor nu înseamnă închiderea lor.

„Reclasificarea spitalelor înseamnă că din opt categorii de spitale vom avea doar patru, iar toate vor fi reclasificate, remonitorizate şi încadrate acolo unde le este locul în funcţie de infrastructură, capacitatea de a oferi servicii şi, foarte important, dorinţa lor de a-şi dezvolta zona de ambulatoriu de specialitate, care este absolut necesară”, a mai menţionat ministrul Rogobete.

Ministrul Sănătăţii a efectuat, sâmbătă, o vizită pe şantierul Centrului de Arşi Grav din Timişoara.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
klaus si carmen iohannis
1
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
volodimir zelenski
2
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem...
Indemnizația pentru handicap 2025. Foto Getty Images
3
Cât este indemnizația pentru handicap grav, accentuat și mediu în 2025. Cum se poate...
ecusonul nationalei de fotbal a romaniei
4
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
ROBOT UMANOID
5
Record mondial atins de un robot umanoid: a mers pe jos 106 km, fără oprire. La finalul...
Ce lovitură: Donald Trump i-a INTERZIS în SUA! Anunțul a fost făcut
Digi Sport
Ce lovitură: Donald Trump i-a INTERZIS în SUA! Anunțul a fost făcut
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Când vor putea fi tratați primii pacienți la Centrele de Mari Arși din Timișoara și Târgu Mureș. Anunțul lui Alexandru Rogobete
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Rogobete spune că screeningul sau analizele preventive nu sunt urgență medicală. Ce crede despre amendarea celor care refuză testarea
pastile
Încă 41 de medicamente au fost adăugate pe lista de compensate. Alexandru Rogobete: „Este o schimbare de fond”
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Rogobete anunță că medicii nu sunt vizați de tăierile de salarii: „Am cerut prudenţă, echilibru”. De unde se fac reduceri de cheltuieli
cabinet medical
Statul alocă doar 971 de euro/an pentru sănătatea fiecărui român, iar cea mai mare parte merge pe salarii: Închipuiți-vă ce mai rămâne
Recomandările redacţiei
Nicusor dan prezinta strategoa nationala de aparara a tarii
Strategia Națională de Apărare a Țării a fost completată cu propuneri...
d trump
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant...
pensie, bani
Comisioanele pentru pensiile plătite în numerar sunt de 10 ori mai...
ursula von der leyen la kiev
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Ultimele știri
Armata olandeză a încercat să doboare mai multe drone observate deasupra bazei aeriene Volkel, la granița cu Germania
Un șofer care a „înțepenit” un TIR pe calea ferată a fost detectat de poliție cu o alcoolemie de 2,50g/l
Întâlnire între Macron, Merz şi Starmer pentru a discuta despre planul SUA pentru Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A început sezonul Săgetătorului. Nativii acestor zodii vor avea noroc garantat și câștiguri financiare în...
Cancan
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Fanatik.ro
Ce s-a ales de tânăra care a intrat în costum de baie pe teren la finala Champions League din 2019. Din ce...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Investiția fabuloasă făcută de Novak Djokovic în Grecia. Pentru ce a cheltuit aproape 20 de milioane de euro
Adevărul
Cum poți să îți protejezi banii de inflație. Nici titlurile de stat nu mai sunt suficiente
Playtech
Când poți solicita recalcularea pensiei după ce ai mai lucrat cu contract de muncă. Actele necesare și...
Digi FM
Un actor de 34 de ani a pierdut jumătate de plămân din cauza unui cancer rar: "Un iad! Nu beau, nu fumez, cum...
Digi Sport
Tamaș a câștigat 64.500 € în 10 săptămâni și a recunoscut: ”Ne certăm de la toate, de la bani. Aș vrea să-i...
Pro FM
Antonia a răbufnit după ce imagini cu copiii ei au fost postate fără acordul său: „Nu sunt decor pentru...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
De la încasări fabuloase la pierderi masive: Averea lui Cristi Chivu, făcută praf de investițiile...
Newsweek
Ministerul muncii pedepsește 800.000 de pensionari. Au pensia înghețată încă 2 ani. În ce domenii au muncit?
Digi FM
Dana Rogoz, dor și durere în ziua în care tatăl ei ar fi împlinit 72 de ani: "M-am trezit cu ochii lipiți de...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Knox, fiul Angelinei Jolie, și-a făcut o schimbare îndrăzneață de look și și-a vopsit părul roz. E mare...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...