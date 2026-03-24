Mirabela Grădinaru, la summitul prezidat de Melania Trump: „E important să avem o abordare integrată pentru educație și tehnologie”

Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, participă la la summitul inaugural al unei coaliţii globale dedicate educaţiei digitale a copiilor, organizat la iniţiativa Primei Doamne a SUA, Melania Trump.

„E important să avem o abordare integrată pentru educație, inovație și tehnologie, pentru a elabora politici concrete și să obținem efecte tangibile în domeniul educației digitale, al unor practici online sigure pentru copiii din toată lumea”, a spus Grădinaru la summit-ul deschis de Melania Trump.

Ea a prezentat doi experți români care o însoțesc la Washington, Andra Morar și Robert Beza, specializați în competitivitate digitală, inclusiv în domeniul educației.

Grădinaru a ajuns la Washington D.C. alături de o delegație oficială, potrivit Administrației Prezidențiale. La acest summit sunt invitate Prime Doamne din mai multe state, inclusiv Ucraina și Franța.

Conform sursei citate, delegaţia României este formată din Vlad Ionescu, consilier de stat pentru politică externă, Diana Punga, consilier de stat pentru relaţia cu societatea civilă, şi Mirabela Grădinaru.

Summitul promovează cooperarea internaţională pentru creşterea bunăstării copiilor prin educaţie, inovaţie şi tehnologie.

„Iniţiativa vizează accesul la instrumente moderne, inclusiv soluţii bazate pe inteligenţă artificială, pentru sprijinirea elevilor, profesorilor şi părinţilor, precum şi consolidarea siguranţei în mediul online”, potrivit președinției.

Agenda include o sesiune de lucru la Departamentul de Stat al SUA, care va avea loc în 24 martie, şi o reuniune la nivel înalt la Casa Albă, în 25 martie, cu participarea Primelor Doamne şi a reprezentanţilor statelor implicate, axate pe educaţie digitală, utilizarea tehnologiei şi protecţia copiilor în mediul online.

„Participarea României la acest summit reflectă angajamentul Administraţiei Prezidenţiale pentru susţinerea educaţiei digitale şi dezvoltarea unor politici publice adaptate provocărilor mediului online. În marja vizitei, delegaţia va avea o întâlnire cu Lisa Choate, preşedintele American Councils for International Education, organizaţie care derulează în relaţia cu România programe de schimb educaţional, respectiv FLEX şi FLEX Abroad, precum şi iniţiative de dezvoltare profesională destinate sectorului public şi privat”, mai spune administrația prezidențială.

Agenda delegaţiei mai include şi o vizită la The Thrive Center for Children, Families, and Communities, la Georgetown University, unde va avea loc o întâlnire cu directorul Matthew Biel, MD, şi echipa sa.

