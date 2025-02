Mircea Fechet: Vom interzice prin lege bonusurile neruşinate de la Romsilva. Astăzi am semnat textul de ordonanţă

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet, a anunţat, miercuri, că a finalizat proiectul de modificare a Ordonanţei de Urgenţă privind Statutul personalului silvic, prin care vor fi interzise sporurile la Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, scrie News.ro. Ministrul a adăugat că în cursul acestei zile va trimite ministerelor spre avizare textul ordonanţei. „Putem spune că prin lege vom interzice bonusurile neruşinate de la Romsilva. (...) Am convingerea că foarte repede în guvern vom corecta această nedreptate”, a spus ministrul Mediului.



„Suntem gata cu propunerea de modificare a ordonanţei de urgenţă privind statutul personalului Silvic. Ne-am consultat cu toate părţile, am avut Comisie de Dialog Social astăzi (n. red. - miercuri), am avut ieri (n. red. marţi) consultare publică la minister, putem să spunem că prin lege vom interzice bonusurile neruşinate de la Romsilva. Astăzi urmează să trimit ministerelor avizatoare textul de ordonanţă, am semnat-o chiar în acest moment şi am convingerea că foarte repede în guvern vom corecta această nedreptate”, a afirmat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor într-o postare pe o reţea de socializare.

Ministrul consideră că la pensionare, fiecare ar trebui să primească pensie în funcţie de cât a contribuit, dar fără bonusuri de „100.000 de euro”, nici la Romsilva, nici la alte companii de stat”.

„Eu cred că atunci când te pensionezi, la fel ca milioanele de români care muncesc astăzi, trebuie să primeşti pensie. Mai mare, mai mică, în funcţie de cât ai contribuit, orice alt bonus de 100.000 de euro, de 90.000, de 50.000, de 10.000, n-ar trebui să existe nici la Rom Silva, nici la alte companii de stat”, a mai afirmat Mircea Fechet.

Cu o zi în urmă, ministrul Fechet anunţa că a trimis Corpul de control la sediul central al Romsilva, pentru a avea „o imagine şi mai clară, negru pe alb”, a modului în care a fost administrată Regia, „cel puţin în ultimii cinci ani”. Fechet afirma că vrea să ştie exact ce lichidităţi sunt acum în vistieria Romsilva şi cum au fost gestionate fondul de regenerare a pădurilor şi cel dedicat construirii de noi drumuri forestiere. Potrivit ministrului, este „tot mai aproape” momentul în care Romsilva va avea un nou Consiliu de Administraţie.

În 22 ianuarie, Mircea Fechet spunea că sunt persoane din Romsiva care, la pensionare, primesc o primă de 500.000 de lei, echivalentul a 100.000 de euro. Ministrul aprecia că este ”halucinant” faptul că exprimarea din Contractul Colectiv de Muncă spune ”10 salarii brute, luate în cuantum net”. „Puteaţi să spuneţi 20 de salarii, că măcar discutam sincer unii cu ceilalţi”, afirma ministrul.

În urmă cu o săptămână, Federaţia Sindicatelor din Silvicultură Silva a organizat un amplu protest la sediul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, faţă de campania de presă iniţiată de ministrul Mircea Fechet în scopul discreditării Regiei Naţionale a Pădurilor şi compromiterii publice a angajaţilor Romsilva. Silvicultorii i-au cerut ministrului să înceteze această campanie de denigrare şi acţiunile de „defăimare şi umilire” a personalului silvic.

Ulterior protestului, ministrul Mircea Fechet a anunţat că a pus în consultare, pe site-ul Ministerului Mediului, propunerea de Ordonanţă de urgenţă prin care se aduc modificări Statutului Personalului Silvic în sensul aplicării „principiului echităţii”.

„Mai exact, eliminăm în primul rând bonusurile de pensionare neruşinate, care au pus presiune pe bugetul Regiei până a ajuns la fundul sacului. Să te premiezi cu zeci sau sute de mii de euro doar pentru că ieşi din activitate, în condiţiile în care activitatea aduce pierderi (şi ce pierderi!), arată o ruptură de realitatea din România, a oamenilor de bun-simţ şi de bună-credinţă! Scoatem de pe listă şi beneficiile care, deşi bine intenţionate, nu şi-au atins scopul şi, de-a lungul anilor, s-au transformat în surse suplimentare de venit nemeritat”, afirma ministrul Fechet.

