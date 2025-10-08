„Miroase a cadavre.” Mesajul lui Marian Godină pentru cei care au râs de avertizările autorităților privind ciclonul Barbara

Polițistul Marian Godină a scris un mesaj critic la adresa celor care au glumit pe seama prognozelor privind ciclonul Barbara și care au acuzat autoritățile că au exagerat cu măsurile de avertizare a populației. Godină spune că și înainte de uraganul Katrina din Statele Unite, în urmă cu 20 de ani, au fost date alerte care nu s-au adeverit, iar apoi furtuna a provocat pagube de proporții uriașe.

„Am vizionat de curând «Ultimul adăpost» de pe Netflix, un documentar despre uraganul Katrina care a lovit New Orleans și a făcut ravagii și victime omenești.

Aseară am tot văzut postări ale unor lideri de opinie care luau în derâdere avertizările privind ciclonul Barbara, despre care autoritătile au anunțat că va ajunge în România.

Unii sunt pur și simplu incredibil de nătărăi, alții sunt extrem de ticăloși și știu că publicul lor țintă e format din oameni incredibil de puțini la minte”, a scris Marian Godină miercuri, într-un mesaj pe Facebook.

El spune că pagubele produse de ploi, inundații și viituri sunt imense în rândul comunităților lovite de aceste fenomene și nu trebuie minimalizate.

„I-aș întreba pe toți acești oameni dacă au fost vreodată, măcar în vizită, într-o comunitate lovită de o calamitate naturală. Să vadă cum arată suferința semenilor lor, cei care nu au putut sta pe balcoane și pe care nu i-a luat căscatul în podurile caselor pline cu apă. Nu aveau timp de somn pentru că erau nevoiti să își salveze viețile.

Știu oare acești imbecili amuzați cum miroase într-un sat după retragerea apelor? Miroase a cadavre și a boli. Noroiul acoperă tot ce sute de oameni au agonisit o viață întreagă. Oameni care, în timp ce un infect cască, rămân fără tot ce aveau. Rămân la mila semenilor”, a mai afirmat Godină.

„Așadar, faptul că un ciclon anunțat de autorități se dovedește o simplă ploaie care nu produce pagube e doar un motiv de bucurie. Sau, pentru cei credincioși, așa cum sunt cei mai mulți dintre comentatori, căci niciunuia nu-i lipsește poza din biserică, e un motiv de mulțumire lui Dumnezeu.

E un prilej de a răsufla și de a mulțumi sfintilor, lui Dumnezeu, cerului, pompierilor, polițiștilor, jandarmilor și militarilor plecați departe de case, mobilizați pentru a face față unei calamități și a ajuta semenii. Ei nu au dormit azi-noapte.

Noi da. Am dormit liniștiți și ne-am trezit la fel, pentru că nu s-a întâmplat nimic”, a scris polițistul.

Marian Godină a reamintit că și în cazul uraganului Katrina s-au mai dat avertizări care nu s-au adeverit întru totul.

„Revenind la uraganul Katrina, el a venit după ce în New Orleans mai fuseseră avertizări care nu s-au adeverit. Iar unii au râs, s-au hăhăit.

Au râs și de Katrina și au așteptat-o căscând.

Dar Katrina a venit și a venit puternică și răzbunătoare. Și i-a devastat și i-a omorât.”

Editor : B.P.