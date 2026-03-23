Navigația pe brațul Măcin al Dunării va fi închisă: exerciții cu muniție de război timp de două zile

Navigaţia pe braţul Măcin al Dunării, între kilometrii 54 şi 49, va fi închisă, marţi şi miercuri, între orele 7:00 şi 22:00, pentru desfăşurarea unor activităţi de instrucţie militară, în timpul cărora va fi folosită muniţie de război, a anunţat Administraţia Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) Galaţi.

Mijloacele participante la instrucţia militară se vor deplasa în locul de desfăşurare a activităţii militare începând de luni, ora 8:00, şi vor reveni în locurile de acostare vineri, 27 martie.

„Se vor executa activităţi de tragere cu bătaie de până la 4.000 de metri. În zona fluvială se vor executa activităţi periculoase. Navele şi convoaiele fluviale sunt obligate să aibă radio telefonul în funcţiune în canalul VHF 16 pentru a solicita informaţii de la Căpitănia Portului Măcin cu 5 kilometri amonte/aval de zonă”, se specifică în anunţul AFDJ, potrivit Agerpres.

Săptămâna aceasta, Poligonul din apropierea oraşului Babadag găzduieşte, de asemenea, trageri militare cu muniţie de război între orele 9:00 şi 23:59, iar începând de marţi, în Poligonul Cataloi se desfăşoară trageri similare în intervalul orar 8:00-16:00.

