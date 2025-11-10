Live TV

Nicușor Dan a atacat la CCR legea care modifică regimul ariilor naturale protejate. Cum își motivează președintele acest demers

Data actualizării: Data publicării:
Nicușor Dan
Nicușor Dan. Foto: Profimedia Images
Din articol
Sesizare Propunere legislativă

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, luni seară, că a atacat la Curtea Constituţională legea care modifică regimul ariilor naturale protejate şi al evaluării impactului asupra mediului. Preşedintele consideră că actul normativ încalcă dreptul fundamental la un mediu sănătos şi contravine directivelor europene.

„Am semnat sesizarea către Curtea Constituţională în legătură cu legea care modifică regimul ariilor naturale protejate şi al evaluării impactului asupra mediului. Legea trimisă spre promulgare ridică probleme de constituţionalitate şi contravine obligaţiilor României ca stat membru al Uniunii Europene”, a scris, luni seară, pe Facebook, preşedintele Nicuşor Dan.

Sesizare

Potrivit acestuia, legea permite reducerea limitelor ariilor protejate şi eliminarea evaluării de mediu pentru categorii întregi de proiecte energetice sau declarate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării ca fiind de interes pentru securitatea naţională.

Potrivit preşedintelui, sesizarea de neconstituţionalitate subliniază că legea:

• încalcă dreptul fundamental la un mediu sănătos, garantat de art. 35 din Constituţie;

• contravine Directivelor europene privind protecţia habitatelor şi evaluarea impactului asupra mediului care nu permit derogări generale sau automate pentru proiecte energetice ori militare.

• elimină evaluările de mediu şi măsurile compensatorii impuse de Uniunea Europeană, reducând nivelul de protecţie a biodiversităţii şi expunând România riscului declanşării unei proceduri de infringement;

„Independenţa energetică a ţării noastre este un obiectiv deosebit de important, însă acesta trebuie realizat într-o manieră sustenabilă, iar România are obligaţia constituţională şi europeană de a proteja patrimoniul natural şi de a garanta fiecărui cetăţean dreptul la un mediu sănătos. Adoptarea unor norme care slăbesc aceste garanţii ar însemna un regres legislativ periculos, contrar principiilor statului de drept”, a mai transmis preşedintele.

Propunere legislativă

Proiectul de lege care permite scoaterea din arii protejate a tuturor construcţiilor începute înainte de 2007 a fost adoptată de deputaţi, în 15 octombrie, cu 262 de voturi pentru şi 33 de voturi împotrivă.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.561 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 cu un nou alineat, respectiv, alin.(41), iar intervenţiile legislative vizează crearea unui cadru absolut excepţional, prin care modificarea limitelor ariilor protejate este posibilă doar dacă pentru suprafeţele respective, la data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a Guvernului sau Decrete de stat, obiective de investiţii pentru realizarea de amenajări hidroenergetice, obiectivele fiind în curs de execuţie sau demarcate anterior acestei date, în temeiul legislaţiei în vigoare.

Actul normativ a fost criticat şi de ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
1
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
accident
2
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
coadă de mașini la benzinărie
3
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
mocanu
4
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
Serghei Lavrov și Marco Rubio
5
Primele declaraţii ale lui Serghei Lavrov, după speculațiile privind căderea în...
Scandal de proporții: și-a prins iubitul cu altă femeie, a chemat poliția, iar imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Scandal de proporții: și-a prins iubitul cu altă femeie, a chemat poliția, iar imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
horatiu potra
Pregătire în Balcani, lupte în Africa și destabilizare în România...
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la...
Ce înseamnă upwelling pe litoral. Foto Getty Images
Lux construit ilegal. Ministerul Mediului anunță „un control...
LOGO CSM
CSM a făcut plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu...
Ultimele știri
Premierul Croaţiei dezminte „poveştile false” ale Ungariei despre insuficienţa oleoductului Adria
Expansiunea producătorilor auto din China sufocă mărcile europene. „Nu mai sunt lideri în costuri, sunt lideri în tehnologie”
Fost judecător CEDO: Discursul politic este fundamentul unei democrații. Poate include termeni care „şochează sau deranjează”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Gheorghiu Grindeanu
Grindeanu, despre declarațiile Oanei Gheorghiu privind pensiile magistraților: „Un populism grețos. Nu mai suntem în zona de ONG-uri”
Nicușor Dan: România are tradiție și expertiză. Putem redeveni un actor important în industria de apărare
nicusor dan
Care este cel mai mare defect al președintelui. Consilier prezidențial: Nu are multe
2025-11-05-9765
Consilier prezidențial: Mandatul lui Nicușor Dan în SUA vizează atragerea de investiții în energie și apărare
BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Radu Burnete, despre bugetul pentru 2026: Nu mai avem voie să subevaluăm cheltuielile și să supraevaluăm veniturile
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Săgetător. Două zodii se trezesc la realitate, iar trecutul le bate din nou la ușă
Cancan
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot...
Fanatik.ro
Lovitură de teatru în insolvența Nordis. Milionarii din Iași și București salvează proiectul de la Mamaia...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Cum arată, de fapt, o zi din viața gimnastei Ana Maria Bărbosu, în SUA. A renunțat la România pentru o bursă...
Adevărul
Explozie puternică într-un port rusesc la Marea Neagră. Autoritățile locale dau vina pe un atac al forțelor...
Playtech
Cum cureți interiorul caloriferului fără să-l demontezi. Metoda pe care o recomandă instalatorii
Digi FM
Nidia, fiica lui Horia Moculescu, declarații despre starea de sănătate a compozitorului: „Este internat tot...
Digi Sport
Românul a rămas falit, după ce cel mai bogat om din Ucraina i-a spus: ”Când tot neamul tău e pe străzi...
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție hipnotizantă pe o plajă din Italia, într-o rochie udă, lipită de piele. Mister și...
Film Now
A rupt tăcerea după aproape 20 de ani. Dwayne „The Rock” Johson, declarații despre divorțul de Dany Garcia...
Adevarul
Trump amenință BBC cu un proces de un miliard de dolari pentru un documentar difuzat înainte de alegerile din...
Newsweek
Pensiile intră miercuri pe card. Care pensionari vor primi mii de lei în plus prin poștă între 13-17 noiembrie
Digi FM
Sebastian Stan spune că Marvel l-a ajutat să se dezvolte ca actor, însă a fost doar „primul pas”: „Trebuie să...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Singurul film pe care Arnold Schwarzenegger și-ar fi dorit să-l refacă: „A fost incredibil”
UTV
Loredana i-a făcut o dedicație specială Simonei Halep la Sala Palatului. „Un salut pentru unica și...