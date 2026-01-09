Nicușor Dan a publicat înregistrarea convorbirii cu turnul de control din Zurich. Ce mesaj i-a fost transmis pilotului de pe Spartan

Președintele Nicușor Dan a publicat joi noapte înregistrarea convorbirii dintre turnul de control din Zurich și pilotul avionului Spartan care l-a adus de la Paris la București. Gestul președintelui vine după ce declarația sa inițială - conform căreia aeronava prezidențială a fost escortată de două avioane F-18 deasupra Elveției în semn de mulțumire pentru ajutorul acordat de țara noastră în tragedia de la Crans-Montana - a fost contestată în spațiul public.

„Puteți asculta înregistrarea convorbirii dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich, în care este comunicată decizia de escortare a aeronavei românești.

Acest gest a reprezentat un semn de recunoștință pentru sprijinul acordat de statul român în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana”, a scris Nicușor Dan pe Facebook, joi noapte.

Redăm în continuare dialogul dintre turnul de control din Zurich și pilotul avionului MApN Spartan:

Turnul de control: - 107, pentru informarea voastră, mai târziu veți fi interceptați de Forțele (Aeriene) Elvețiene pentru a vă mulțumi pentru eforturile voastre la Crans-Montana.

Pilotul Spartan: - Am înțeles, 104.

Publicarea acestei înregistrări audio vine după ce jurnalistul Patrick Andre de Hillerin a contestat varianta inițială prezentată de Nicușor Dan la revenirea de la Paris, când a postat pe Facebook poze cu aeronava Spartan în care se afla în timp ce era escortată de două avioane F-18 ale Forțelor aeriene Elvețiene, cu mesajul că acesta a fost un gest de mulțumire pentru ajutorul acordat de România Elveției în tragedia de la Crans-Montana.

Potrivit jurnalistului, care a luat legătura cu reprezentanții armatei elevețiene, escortarea aeronavei Spartan ar fi fost o acțiune de rutină a forțelor elvețiene, fără nicio legătură cu incendiul de la Crans-Montana.

„Este inadmisibil nivelul de dezinformare la care a ajuns o parte a presei române. Am respectat întotdeauna și voi continua să respect jurnalismul onest, chiar și atunci când acesta m-a criticat. Însă a-l acuza pe Președintele României de minciună în legătură cu un gest simbolic de respect al unui alt stat reprezintă un atac la adresa imaginii și credibilității țării noastre”, a mai scris Nicușor Dan în mesajul său de joi noapte.

