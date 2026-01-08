Live TV

Video De ce au zburat avioanele Elveției alături de aeronava Spartan, în care se afla Nicușor Dan. Explicația ministrului Apărării

Data actualizării: Data publicării:
avion elvetia
Aeronava Spartan, care l-a transportat pe președintele Nicușor Dan la București, a fost escortată deasupra Elveției de două avioane F-18. Foto: Facebook/Nicusor Dan

Aeronava Spartan, care l-a transportat pe președintele Nicușor Dan la București, a fost escortată deasupra Elveției de două avioane F-18 în „semn de mulțumire și de respect”, a declarat joi ministrul Apărării Radu Miruță. „România se bucură de respect adițional prin acțiunile pe care le face”, a precizat ministrul.

Ministrul Apărării Radu Miruță a declarat că România nu a făcut o solicitare Elveției pentru ca aeronava Spartan să fie escortată.

„Eu nu știu ca România să fi făcut o astfel de solicitare. A fost un gest de respect din partea elvețienilor pentru sprijinul pe care România l-a acordat prin transportul cu aeronava Spartan răniților arși grav în incendiul care s-a întâmplat la 1 ianuarie în Elveția. A fost un semn de mulțumire și de respect pentru gestul pe care România l-a făcut, zic eu, unul care se cuvenea a fi fost făcut, unul care este un gest de reciprocitate. Vă amintesc că la incendiul de la Crevedia, când pentru ultimul pompier ars grav nu mai exista nicio posibilitate, Elveția a trimis o aeronavă și a transferat acel român ars grav la un spital din Norvegia. Atunci când poți să ajuți pe cineva într-o astfel de situație, nu trebuie să stai pe gânduri, nu trebuie să întrebi dacă plătește MApN sau Ministerul de Interne. Trebuie să acționezi rapid cu ce ai la dispoziție. Și uitați că România se bucură de respect adițional prin acțiunile pe care le face,” a declarat Radu Miruță.

Avionul C-27J Spartan care l-a adus în țară pe președintele României, Nicușor Dan, de la Paris, a aterizat miercuri seara la București. Aeronava a fost escortată, în spațiul aerian al Elveției, de două avioane F-18, în semn de apreciere pentru ajutorul dat de țara noastră în cazul tragediei din stațiunea de schi Crans-Montana, a anunțat șeful statului pe Facebook.

Editor : Alina Popescu

