Nicușor Dan, întâlnire cu premierul polonez Donald Tusk. Apărarea în NATO, Ucraina și R. Moldova, printre temele discutate

Nicușor Dan a anunțat, într-o postare pe rețelele sociale, că a avut o întâlnire productivă cu premierul polonez Donald Tusk, în cadrul căreia cei doi au discutat despre responsabilitatea comună a României și Poloniei în consolidarea securității flancului estic și a întregului continent. Președintele României a mai transmis că Bucureștiul și Varșovia rămân angajate în sprijinirea Ucrainei și Republicii Moldova pentru aderarea la UE.

„Astăzi am avut o întâlnire fructuoasă și productivă cu prim-ministrul Donald Tusk, axată pe responsabilitatea comună a României și Poloniei în consolidarea securității continentului nostru și a viitorului proiectului european.

Pe fondul schimbărilor geopolitice, parteneriatul nostru strategic și cooperarea bilaterală constituie un pilon esențial al stabilității europene. Ne angajăm să construim o Europă mai unită și mai competitivă, care să acorde prioritate inovării și unui viitor buget al UE axat pe dezvoltare, securitate și reziliență.

Prin promovarea unei cooperări economice și industriale profunde între țările noastre, construim o bază europeană solidă de apărare, capabilă să descurajeze amenințările din vecinătatea noastră și dincolo de aceasta.

Am convenit să intensificăm cooperarea în domeniul apărării în cadrul NATO, unde un flanc estic puternic rămâne garanția securității tuturor cetățenilor europeni.

România și Polonia rămân, de asemenea, angajate să sprijine Ucraina și Republica Moldova pe calea lor către integrarea europeană,” a anunțat Nicușor Dan, întro postare pe X.



Președintele Nicușor Dan a efectuat o vizită la Varșovia, joi, la invitaţia preşedintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki.

Vizita preşedintelui Nicuşor Dan în Polonia are loc în contextul Zilei Solidarităţii româno-polone, 3 martie, dată care marchează semnarea „Convenţiei de alianţă defensivă între Regatul României şi Republica Polonă” din 1921, simbol al prieteniei şi al legăturilor profunde care unesc poporul român şi cel polonez.

Vizita șefului statului are loc la două zile după ce ministrul de Externe Oana Ţoiu s-a aflat la Varşovia, pentru discuţii cu omologul său polonez Radoslaw Sikorski.

Editor : Ș.R.